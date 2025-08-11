Werbung ausblenden
Börse am Morgen 11.08.2025

Dax dreht nach positivem Start ins Minus

onvista · Uhr
Quelle: Aleksandra Gigowska/Shutterstock.com

Nach der deutlichen Vorwochenerholung des Dax gab es zum Handelsstart zunächst erneut Zugewinne, der Index konnte das Anfangsniveau allerdings nicht verteidigen und verlor in der ersten Handelsstunde über 150 Punkte und setzte in den Bereich um 24.100 Punkte zurück. Eine Stunde nach Handelsbeginn notierte der Index 0,24 Prozent tiefer bei 24.104 Punkten.

Ob der zuletzt eingeschlagene Aufwärtskurs hält, dürfte zeitnah von wichtigen Ereignissen abhängen. Anleger erwarten am Dienstag frische US-Inflationsdaten, die große Bedeutung haben mit Blick auf die Frage, ob die US-Notenbank Fed den Leitzins im September senken wird. Wie es von der UBS weiter heißt, bleibt die Stimmung in den kommenden Tagen aber auch anfällig für Zoll-, Wirtschafts- und geopolitische Schlagzeilen

Rüstungswerte schwach

Renk und Rheinmetall waren mit einem Abschlag von 3.6 beziehungsweise 4,6 Prozent die größten Verlierer im HDAX in der ersten Handelsstunde. Größter Gewinner im HDAX waren die Titel der Münchener Rück die sich vom Rücksetzer zum Wochenschluss erholten.

Ukraine-Verhandlungen im Fokus
Rüstungswerte unter Druckheute · 08:45 Uhr · dpa-AFX
Rüstungswerte unter Druck

Salzgitter und Deutz fallen - Rüstungsfantasie bekommt Risse

Die Aktien von Salzgitter und Deutz sind am Montag im Sog schwacher Rüstungswerte unter Druck geraten. Der Salzgitter-Kurs fiel um gut drei Prozent, der des Motorenbauers Deutz um gut zwei Prozent.

Im Fokus steht ein für Freitag geplantes Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine mögliche Friedenslösung im seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09.08.2025 · 15:10 Uhr · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion

Bei den Salzgitter-Aktien hatte zuletzt eine Zulassung für Panzerstahl durch die Bundeswehr für Fantasie gesorgt und Anleger zumindest etwas über die Belastungen durch das noch triste Geschäftsumfeld hinwegsehen lassen. Auch die Aktien von Deutz hatten zuletzt immer wieder von Rüstungsfantasie profitiert, hatte das Unternehmen doch im März angekündigt, im Rüstungsgeschäft stärker tätig werden zu wollen.  (mit Material von dpa-AFX)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
Rheinmetall
RENK Group
M
MDAX
E
EURO STOXX 50
Deutz
UBS
Salzgitter
Alten
Werbung ausblenden

onvista Premium-Artikel

Chartzeit Wochenausgabe 10.08.2025
Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märktengestern, 19:58 Uhr · onvista
Berichtssaison übertrifft Erwartungen - Positives Zahlenwerk kompensiert Zollsorgen an den Märkten
Kolumne von Stefan Riße
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion09. Aug. · onvista-Partners
Die Re-Industrialisierung der USA ist eine Illusion
Trading-Impuls
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert07. Aug. · onvista
Zurich: Diese Schweizer Aktie ist einen Blick wert
Weitere Artikel

Das könnte dich auch interessieren

Börse am Morgen 08.08.2025
Dax gibt leicht nach zum Start - Münchener Rück-Aktie unter Druck08. Aug. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Börse am Morgen 06.08.2025
Dax-Erholung setzt sich fort - Beiersdorf verliert zweistellig06. Aug. · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Börse am Morgen 05.08.2025
Dax knüpft an gestrige Erholung an - Quartalszahlen im Fokus05. Aug. · onvista
Dax knüpft an gestrige Erholung an - Quartalszahlen im Fokus
Dax Vorbörse 11.08.2025
Dax startet mit Gewinnen in die neue Handelswocheheute, 08:18 Uhr · onvista
Dax startet mit Gewinnen in die neue Handelswoche
Dax Tagesrückblick 08.08.2025
Dax beendet Handel kaum verändert - deutliches Wochenplus bleibt08. Aug. · onvista
Dax beendet Handel kaum verändert - deutliches Wochenplus bleibt
Weitere Artikel
Werbung ausblenden