LANXESS - Allergrößte Vorsicht bei weiterer Schwäche!

Die Tiefs aus 2020 und 2023 wurden bereits in der vergangenen Woche getestet, Erholungsversuche enden jedoch am Widerstand bei 27,26 EUR. Die konstant niedrigeren Zwischenhochs der Erholungen in den vergangenen Monaten sind als Schwäche zu werten, der Bärenmarkt ist voll intakt.

Short- Positionierungen bei Durchbruch nach unten?

Antizyklische Käufer spekulieren nahe der Tiefs auf einen Turnaround, Short-Trader lauern auf einen Ausbruch nach unten für prozyklische Aktionen. Beide Handelsansätze haben ihre Reize und klare Handelsbedingungen.

Rutscht die Aktie intraday und per Tagesschlusskurs unter 25,20 EUR, droht eine Stop-Loss-Welle. Die nächsten größeren Auffangzonen liegen dann bei 20,20 und 18,80 - 19,00 EUR.

Auf der Oberseite wäre eine Rückkehr über 27,50 EUR ein erster Schritt in Richtung Bodenbildung. Konkrete Kaufsignale im kurzfristigen Zeitfenster würden jedoch erst mit einem Anstieg über 28,40 EUR entstehen, dann könnte das Papier bis rund 31 EUR aufwerten.

Fazit: Die Risiken überwiegen bei der Lanxess-Aktie. Noch ist offen, ob eine Bodenbildung und eine Trendwende am zentralen Support bei 25,68 EUR gelingen wird. Für Spekulationen auf fallende Kurse müsste zwingend ein Durchbruch nach unten abgewartet werden. Auf der Oberseite müsste die Rückkehr über zwei markante Horizontalwiderstände gelingen, um erste Signale für die Bullen zu liefern.

