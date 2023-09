AIRBUS - Kursimplosion setzt sich ungebremst fort

Airbus SE - WKN: 938914 - ISIN: NL0000235190 - Kurs: 123,660 € (XETRA)

In den vergangenen neun Monaten war die Airbus-Aktie in einem hochvolatilen Aufwärtstrendkanal schrittweise in Richtung des übergeordneten Kursziels bei 136,13 EUR geklettert. Dort scheiterten im Juli und zuletzt Anfang September zwei Ausbruchsversuche, womit sich ein bärisches Doppeltop bildete.

Trendwendemuster aktiv

Der Kursrutsch der letzten Tage führte gestern dazu, dass auch die Unterseite des Aufwärtstrendkanals unterschritten wurde. Damit wurde ein weiteres bärisches Signal generiert. Die heutige Eröffnung unter 125,00 EUR aktivierte zudem das Doppeltop.

Damit könnte die Aktie in den kommenden Tagen weiter in Richtung der kurzfristigen Unterstützungen bei 121,06 und 120,08 EUR fallen. Sollte auch die 161,8%-Projektion der ersten Verkaufswelle des laufenden Monats bei 118,90 EUR unterschritten werden (im Chart in Blau), wäre dies ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich der Abverkauf in Richtung 114,08 EUR ausdehnen dürfte.

Für eine Verbesserung des Chartbildes bräuchte es jetzt wenigstens eine Rückeroberung der Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 127,00 EUR. Allerdings könnten die Bären bei 128,90 - 130,00 EUR bereits wieder zuschlagen.

Airbus Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)