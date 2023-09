CVS Health kündigt Dividende an

Der pharmazeutische Einzelhandelskonzern CVS Health Corp. (ISIN: US1266501006, NYSE: CVS) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,605 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 1. November 2023 (Record day: 20. Oktober 2023).

Mitte Dezember 2022 wurde die Dividende gegenüber dem Vorquartal (55 US-Cents) um 10 Prozent erhöht. Auf das Jahr hochgerechnet werden 2,42 US-Dollar ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 71,89 US-Dollar (Stand: 21. September 2023) bei 3,37 Prozent.

Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 88,92 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 80,64 Mrd. US-Dollar), wie am 2. August 2023 berichtet wurde. Der operative Gewinn auf bereinigter Basis lag bei 4,48 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5 Mrd. US-Dollar). CVS Health verkauft in fast 10.000 Geschäften pharmazeutische Produkte sowie Kosmetikartikel und beschäftigt über 300.000 Mitarbeiter.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 22,86 Prozent im Minus (Stand: 21. September 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 91,72 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de