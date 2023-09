Markus Miller: „Bitcoin ist keine Religion!" | Börse Stuttgart | Krypto-Update

Direkt zum Video auf YouTube

► Darum geht's im Video:

Richy schaut wieder gemeinsam mit Markus Miller in die Welt der Kryptowährungen und Finanzmärkte! In diesem Video sprechen die beiden darüber, wieso sich die Kryptowelt oft in die Lager Bitcoiner und Altcoiner teilt. Auch die Themen Ethereum Staking, institutionelle Anleger, steuerliche Aspekte des Stakings und aktuelle rechtliche Auseinandersetzungen, insbesondere im Zusammenhang mit XRP werden angeschnitten. Erfahre mehr über die Bedeutung von Stablecoins in Zahlungssystemen wie PayPal, mobiles Bezahlen und die wachsende Rolle von Blockchain und künstlicher Intelligenz in der Finanzbranche. Außerdem werfen Richy und Markus einen Blick auf digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) und deren potenzielle Auswirkungen auf das traditionelle Bankgeschäft und decken verschiedene Aspekte von Betrugsmails und Identitätsmissbrauch im Zusammenhang mit Kryptowährungen auf.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung

01:17 ► Marktüberblick

28:39 ► Kryptovermögensbericht von Hänle & Partners

43:40 ► Kryptoadaption so weit das Auge reicht

49:37 ► Regulierungen in Europa

59:03 ► Bitcoin ist keine Religion

01:15:40 ► Bitcoin ETFs

01:26:14 ► Stacking

01:37:55 ► Gerichtsurteil USA und SSC

01:46:08 ► Mobiles bezahlen

01:49:37 ► Der Vorteil von Stablecoin

01:52:26 ► Banken in der Zukunft

2:02:31 ► Multi-Token-Network von Mastercard

02:05:24 ► Kryptoinfluencer

02:13:22 ► Maschen der Kryptobetrüger

02:28:51 ► Schlusswort



