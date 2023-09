Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Wolftank-Adisa Holding AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Wolftank-Adisa Holding AG Unternehmen: Wolftank-Adisa Holding AG ISIN: AT0000A25NJ6 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 25.09.2023 Kursziel: 22,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck (CESGA), Miguel Lago Mascato Starke Auftragspipeline und Guidance lassen Profitabilitätsschub in H2 erwarten Wolftank hat heute den H1-Bericht 2023 veröffentlicht und darin erstmals eine konkrete Guidance für das laufende Jahr vorgelegt. Diese liegt im Rahmen unserer Erwartungen. Wasserstoff-Segment zieht an: In H1 stieg der Konzernumsatz moderat um 3,8% yoy auf 30,1 Mio. Euro. Dabei legte das Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien deutlich auf 9,6 Mio. Euro zu (ca. +37% yoy), während sich der Bereich Umweltsanierungen mit 17,1 Mio. Euro (Vj.: 17,0 Mio. Euro) seitwärts entwickelte. Im Segment Industriebeschichtungen und Wartung war aufgrund des Auslaufens zweier großer Sanierungskampagnen in Italien und Frankreich dagegen ein Umsatzrückgang auf 3,4 Mio. Euro (Vj.: 5,0 Mio. Euro) zu verzeichnen. Durch die Einführung der Beschichtungstechnologie in Brasilien konnte Wolftank jüngst jedoch bereits neue Wachstumspotenziale erschließen (vgl. Comment v. 22.8.), die ab 2024 zum Tragen kommen dürften. Ebenso deutet der per 30.06. signifikant gesteigerte Auftragsbestand i.H.v. 44,1 Mio. Euro (Vj.: 22,5 Mio. Euro) auf ein anziehendes organisches Wachstumstempo hin. Dieser dürfte trotz nach wie vor langer öffentlicher Vergabeprozesse nahezu ausschließlich auf den Bereich Wasserstoff entfallen, da die anderen beiden Segmente u.E. in erster Linie über Rahmenverträge arbeiten. Darüber hinaus gab Wolftank an, in H1 Angebote von 158 Mio. Euro für Wasserstoffprojekte platziert zu haben. Nicht zuletzt wurde mit Matrix Service Inc. jüngst eine Kooperationsvereinbarung für die Auftragsfertigung und Montage von Wolftanks Hydrogen Smart Container (HSC) in den USA geschlossen. Ergebnisseitig führten hohe Rohstoffpreise sowie die Vorleistungen der vollen Wasserstoff-Pipeline indes zu einem niedrigeren operativen Ergebnis (EBITDA) in H1 von 1,0 Mio. Euro (Vj.: 1,4 Mio. Euro). Deutliche Profitabilitätssteigerung in H2 erwartet: Schon im Verlauf von H2 sollten aber die Effekte aus der Umsetzung der Wasserstoffaufträge im Ergebnis sichtbar werden. Zudem wird der Bereich Umweltdienstleistungen in Kürze durch die mehrheitliche Übernahme der Petroltecnica um eine profitable Einheit verstärkt. Vor diesem Hintergrund rechnet der Vorstand auf Gesamtjahressicht mit einem Konzernumsatz von 74 bis 91 Mio. Euro sowie einem EBITDA zwischen 4,9 und 6,7 Mio. Euro. Unsere Prognosen liegen beim Umsatz in der oberen Hälfte und hinsichtlich des EBITDAs am unteren Ende der avisierten Bandbreiten. Da der Ausblick u.E. vor allem ergebnisseitig zunächst ambitioniert anmutet, behalten wir unsere Prognosen für 2023 unverändert bei. Für 2024 geht Wolftank davon aus, Erlöse zwischen 100 und 120 Mio. Euro bei einer weiter verbesserten Profitabilität zu erzielen. Dies erachten wir hingegen schon aufgrund des dann ganzjährigen Beitrags von Petroltecnica (MONe Umsatz 2023: > 35 Mio. Euro) als konservativ und bleiben oberhalb der Spanne positioniert. Die 2023er-Guidance deutet für H2 auf eine Ziel-EBITDA-Marge von >9% hin, die wir Wolftank somit auch im nächsten Jahr weiterhin zutrauen. Fazit: Wolftank sollte von H2 an die Früchte der intensiven Bemühungen im Wasserstofffeld ernten können. Wir sehen uns in unserer optimistischen Einschätzung des Investment Cases bestätigt und behalten Rating und Kursziel unverändert bei. 