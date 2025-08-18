Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH 18.08.2025 / 15:31 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG Company Name: Energiekontor AG ISIN: DE0005313506 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 18.08.2025 Target price: 105,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 105,00. Zusammenfassung: EKT hat hervorragende Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Die Gesamtleistung stieg aufgrund der starken Bautätigkeit um 79% gegenüber dem Vorjahr auf EUR171 Mio. Das EBT erhöhte sich um 69% auf EUR28,3 Mio. - ein sehr starkes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass das erste Halbjahr saisonbedingt in der Regel das schwächere Halbjahr ist. Da EKT plant, in den kommenden Wochen und Monaten weitere Projekte zu verkaufen, gehen wir davon aus, dass das Unternehmen die EBT-Prognose für 2025 von EUR70 Mio. bis EUR90 Mio. erreichen wird. Das Management hält an seiner sehr positiven Einschätzung der Geschäftsentwicklung von EKT in den kommenden Jahren fest und bestätigte das EBT-Ziel für 2028 von EUR120 Mio. Trotz des Kursanstiegs bleibt die Aktie mit einem Konsensus-KGV für 2026 von 9 attraktiv bewertet. Wir haben unsere Prognose für den Konzern für 2025 leicht gesenkt, um den schwachen Windbedingungen im ersten Halbjahr Rechnung zu tragen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR105. Aufwärtspotenzial: 115%. First Berlin Equity Research has published a research update on Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 105.00 price target. Abstract: EKT has presented excellent H1 figures. Total output increased 79% y/y to EUR171m on the back of strong construction activity. EBT rose 69% to EUR28.3m - a very strong result given that H1 is usually the seasonally weaker half-year. As EKT plans to sell further projects in the coming weeks and months, we expect the company to reach 2025 EBT guidance of EUR70m - EUR90m. Management sticks to its very positive view on EKT's business performance in the years ahead and confirmed the 2028E EBT target of EUR120m. Despite the jump in the share price, the stock remains attractively valued with a consensus 2026E P/E of 9x. We have lowered our 2025 group forecast slightly to reflect the weak wind conditions in H1. We reiterate our Buy rating at an unaltered EUR105 price target. Upside: 115%. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse. You can download the research here: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4abe1e45f81decc1032c0354ecf48e6d Contact for questions: First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com --------------------------------------------------------------------------- The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases. Archive at www.eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2185336 18.08.2025 CET/CEST °