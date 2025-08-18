Werbung ausblenden

Original-Research: Energiekontor AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: Energiekontor AG - from First Berlin Equity Research GmbH

18.08.2025 / 15:31 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS
Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Energiekontor AG

     Company Name:            Energiekontor AG
     ISIN:                    DE0005313506

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    18.08.2025
     Target price:            105,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      18.10.2022: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Energiekontor AG
(ISIN: DE0005313506) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 105,00.

Zusammenfassung:
EKT hat hervorragende Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Die
Gesamtleistung stieg aufgrund der starken Bautätigkeit um 79% gegenüber dem
Vorjahr auf EUR171 Mio. Das EBT erhöhte sich um 69% auf EUR28,3 Mio. - ein sehr
starkes Ergebnis, wenn man bedenkt, dass das erste Halbjahr saisonbedingt in
der Regel das schwächere Halbjahr ist. Da EKT plant, in den kommenden Wochen
und Monaten weitere Projekte zu verkaufen, gehen wir davon aus, dass das
Unternehmen die EBT-Prognose für 2025 von EUR70 Mio. bis EUR90 Mio. erreichen
wird. Das Management hält an seiner sehr positiven Einschätzung der
Geschäftsentwicklung von EKT in den kommenden Jahren fest und bestätigte das
EBT-Ziel für 2028 von EUR120 Mio. Trotz des Kursanstiegs bleibt die Aktie mit
einem Konsensus-KGV für 2026 von 9 attraktiv bewertet. Wir haben unsere
Prognose für den Konzern für 2025 leicht gesenkt, um den schwachen
Windbedingungen im ersten Halbjahr Rechnung zu tragen. Wir bekräftigen
unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR105.
Aufwärtspotenzial: 115%.


First Berlin Equity Research has published a research update on
Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal
reiterated his BUY rating and maintained his EUR 105.00 price target.

Abstract:
EKT has presented excellent H1 figures. Total output increased 79% y/y to
EUR171m on the back of strong construction activity. EBT rose 69% to EUR28.3m -
a very strong result given that H1 is usually the seasonally weaker
half-year. As EKT plans to sell further projects in the coming weeks and
months, we expect the company to reach 2025 EBT guidance of EUR70m - EUR90m.
Management sticks to its very positive view on EKT's business performance in
the years ahead and confirmed the 2028E EBT target of EUR120m. Despite the
jump in the share price, the stock remains attractively valued with a
consensus 2026E P/E of 9x. We have lowered our 2025 group forecast slightly
to reflect the weak wind conditions in H1. We reiterate our Buy rating at an
unaltered EUR105 price target. Upside: 115%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4abe1e45f81decc1032c0354ecf48e6d

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements,
Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com

2185336 18.08.2025 CET/CEST

