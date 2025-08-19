Werbung ausblenden

Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

dpa-AFX · Uhr
Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH

19.08.2025 / 11:35 CET/CEST
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG

     Company Name:            PNE AG
     ISIN:                    DE000A0JBPG2

     Reason for the           Update
     research:
     Recommendation:          Buy
     from:                    19.08.2025
     Target price:            19,00 Euro
     Target price on sight    12 Monate
     of:
     Last rating change:      02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf
                              Kaufen
     Analyst:                 Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN:
DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt
seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 19,00.

Zusammenfassung:
Die PNE AG hat ihre Q2-Zahlen veröffentlicht und eine Telefonkonferenz
abgehalten. Obwohl die Zahlen für das zweite Quartal etwas schwächer als
erwartet ausfielen (EBITDA von EUR1,1 Mio. gegenüber FBe: EUR5,2 Mio.), sehen
wir PNE auf gutem Weg, die Guidance für 2025 von EUR70 Mio. bis EUR110 Mio. zu
erreichen, da das Unternehmen im zweiten Halbjahr Meilensteinzahlungen und
Projektverkäufe anstrebt. Die Bautätigkeit war hoch: Ende des ersten
Halbjahres befanden sich 14 Windparks (282 MW) im Bau. Darüber hinaus
erhielt PNE im ersten Halbjahr neue Genehmigungen für Onshore-Wind- und
PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 489 MW. Das Unternehmen erweiterte
sein eigenes Anlagenportfolio um 65 MW auf 491 MW. Basierend auf unseren
unveränderten Konzern-Prognosen ergibt eine aktualisierte
Sum-of-the-Parts-Bewertung weiterhin ein Kursziel von EUR19. Wir bestätigen
unsere Kaufempfehlung. Aufwärtspotenzial: 35%.


First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG
(ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 19.00 price target.

Abstract:
PNE AG has reported Q2 figures and held a conference call. Although Q2
figures were somewhat weaker than expected (EBITDA of EUR1.1m versus FBe:

EUR5.2m), we see PNE well on track to reach 2025 guidance of EUR70m to EUR110m, as

the company targets milestone payments and project sales in H2. Construction
activity was high with 14 wind farms (282 MW) under construction at the end
of H1. Furthermore, PNE received 489 MW of new permits for onshore wind and
PV plants in H1. The company expanded its own plant portfolio by 65 MW to
491 MW. Based on unchanged group forecasts, an updated sum-of-the-parts
valuation still yields a EUR19 price target. We confirm our Buy rating.
Upside: 35%.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=2732b16462a5ae4d35d0e7903b9cd35a

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

