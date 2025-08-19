Original-Research: PNE AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^ Original-Research: PNE AG - from First Berlin Equity Research GmbH 19.08.2025 / 11:35 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions. --------------------------------------------------------------------------- Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PNE AG Company Name: PNE AG ISIN: DE000A0JBPG2 Reason for the Update research: Recommendation: Buy from: 19.08.2025 Target price: 19,00 Euro Target price on sight 12 Monate of: Last rating change: 02.02.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 19,00. Zusammenfassung: Die PNE AG hat ihre Q2-Zahlen veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Obwohl die Zahlen für das zweite Quartal etwas schwächer als erwartet ausfielen (EBITDA von EUR1,1 Mio. gegenüber FBe: EUR5,2 Mio.), sehen wir PNE auf gutem Weg, die Guidance für 2025 von EUR70 Mio. bis EUR110 Mio. zu erreichen, da das Unternehmen im zweiten Halbjahr Meilensteinzahlungen und Projektverkäufe anstrebt. Die Bautätigkeit war hoch: Ende des ersten Halbjahres befanden sich 14 Windparks (282 MW) im Bau. Darüber hinaus erhielt PNE im ersten Halbjahr neue Genehmigungen für Onshore-Wind- und PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 489 MW. Das Unternehmen erweiterte sein eigenes Anlagenportfolio um 65 MW auf 491 MW. Basierend auf unseren unveränderten Konzern-Prognosen ergibt eine aktualisierte Sum-of-the-Parts-Bewertung weiterhin ein Kursziel von EUR19. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. Aufwärtspotenzial: 35%. First Berlin Equity Research has published a research update on PNE AG (ISIN: DE000A0JBPG2). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 19.00 price target. Abstract: PNE AG has reported Q2 figures and held a conference call. Although Q2 figures were somewhat weaker than expected (EBITDA of EUR1.1m versus FBe:

EUR5.2m), we see PNE well on track to reach 2025 guidance of EUR70m to EUR110m, as

the company targets milestone payments and project sales in H2. Construction activity was high with 14 wind farms (282 MW) under construction at the end of H1. Furthermore, PNE received 489 MW of new permits for onshore wind and PV plants in H1. The company expanded its own plant portfolio by 65 MW to 491 MW. Based on unchanged group forecasts, an updated sum-of-the-parts valuation still yields a EUR19 price target. We confirm our Buy rating. Upside: 35%.