Carnival mit Gap-Close

Seit dem Zenit der Aktie bei 72,70 US-Dollar aus Februar 2018 steckt Carnival in einem Abwärtstrend fest, dieser beschleunigte sich mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und führte zu Abschlägen auf 7,80 US-Dollar. Nach einer Zwischenerholung an 30,00 US-Dollar ging es schließlich im abgelaufenen Jahr auf 6,11 US-Dollar weiter talwärts. Dort verharrte die Aktie über Monate hinweg in einer Seitwärtsspanne mit einem Deckel verlaufend um 11,50 US-Dollar. Zwar konnte der Boden erfolgreich durch einen Anstieg über die obere Hürde abgeschlossen und ein aktuelles Jahreshoch bei 19,55 US-Dollar markiert werden, doch die wirtschaftliche Eintrübung machte die Gewinne der letzten Wochen wieder fast vollständig zunichte.

Fazit:

Aktuell gibt es kaum einen Anlass in das Papier zu investieren, weder auf der Ober- noch auf der Unterseite. Sollte jedoch ein Rücklauf an 11,50 US-Dollar vollzogen werden und im Anschluss eine Stabilisierung einsetzen, würde dies Anzeichen auf eine neuerliche Aufwärtsbewegung klar verstärken und würde sich anschließend für ein Long-Investment spekulativer Natur qualifizieren. Ein Anstieg an die aktuellen Jahreshochs von 19,55 Euro birgt durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikates WKN KH65UJ bereits eine Renditechance von 205 Prozent. Orientierungshalber ergibt sich hierdurch ein Zielniveau im Zertifikat von 7,70 Euro. Eine Verlustbegrenzung wird sich dagegen erst noch an den zu erwartenden Verlaufstiefs orientieren müssen.