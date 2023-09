EQS-News: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.: BASF, Siemens, TUI und Co. präsentieren sich im Rahmen der SdK-Anlegerforen

Emittent / Herausgeber: Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. / Schlagwort(e): Konferenz

Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.: BASF, Siemens, TUI und Co. präsentieren sich im Rahmen der SdK-Anlegerforen



26.09.2023 / 13:23 CET/CEST

BASF, Siemens, TUI und Co. präsentieren sich im Rahmen der SdK-Anlegerforen

Nutzen Sie die Chance und holen Sie sich Informationen aus erster Hand! Die SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V veranstaltet im Herbst 2023 wieder zahlreiche virtuelle Anlegerforen und lädt alle Aktionäre herzlich zur Teilnahme ein. Die virtuellen Anlegerforen der SdK bieten Privatanlegern die einmalige Chance, sich über die präsentierenden Unternehmen zu informieren und sich direkt mit den jeweiligen Unternehmensvertretern auszutauschen. Folgende Unternehmen stellen sich im Rahmen eines SdK-Anlegerforums vor: Datum Uhrzeit Präsentierendes Unternehmen 27.09.2023 15:00 TUI AG 16.10.2023 18:30 Grenke AG 18.10.2023 18:30 Gerresheimer AG 26.10.2023 18:30 METRO AG 09.11.2023 18:30 Fresenius SE & Co. KGaA 15.11.2023 18:30 LPKF Laser & Electronics SE 20.11.2023 18:30 Heidelberger Druckmaschinen AG 22.11.2023 18:30 tonies SE 23.11.2023 18:30 BASF SE 28.11.2023 18:30 GEA Group AG 29.11.2023 18:30 Siemens AG 30.11.2023 18:30 Fraport AG Die Teilnahme ist kostenlos. Bei Interesse können Sie sich unter www.sdk.org/anlegerforen anmelden. Nutzen Sie die Chance, und tauschen Sie sich mit den Unternehmen aus! München, den 26.09.2023

