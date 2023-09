MERCEDES-BENZ - Aktie weiter in Gefahr

Mercedes-Benz AG - WKN: 710000 - ISIN: DE0007100000 - Kurs: 65,750 € (XETRA)

Mit dem zweifachen Scheitern an der Hürde bei rund 76,00 EUR hatte sich der im Oktober 2022 begonnene Aufwärtstrend bei der Mercedes-Benz-Aktie erheblich verlangsamt. In den letzten Wochen fiel der Wert zudem auch an das Zwischentief der so entstandenen Doppeltop-Formation bei 64,51 EUR.

Unter 64,51 EUR wäre ein Verkaufssignal aktiviert

Ein Bruch der Marke würde das Trendwendmuster aktivieren und für einen Abverkauf bis an die nächsttiefere Unterstützung bei 60,72 EUR sorgen. Mittelfristig könnte die Aktie sogar unter die Marke fallen und damit weiter bis 59,00 und 56,52 EUR zurücksetzen.

Und nachdem auch die jüngste Erholungsbemühung schon vor dem Widerstand bei 68,77 EUR scheiterte, ist dies weiter ein realistisches Szenario. Die Marke bleibt ohnehin das sprichwörtlich "rettende Ufer" für die Bullen und muss überwunden werden, um aus der akuten Gefahrenzone zu entkommen.

Mercedes-Benz Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)