BANK OF AMERICA - Schwach bleibt schwach

Bank of America Corp. - WKN: 858388 - ISIN: US0605051046 - Kurs: 27,600 $ (NYSE)

Mit dem Crash der US-Regionalbanken im März hatte es auch die Aktie der Bank of America heftig zerlegt. Das Papier krachte schwungvoll unter die Unterstützungszone bei 29,50 - 29,90 USD zurück und fiel bis an die Oberkante des offenen Gaps aus dem November 2020 zurück. Dort standen die Käufer bereit, es folgte ein Bodenbildungsversuch. Dieser schien mit dem dynamischen Ausbruch über die Hürde bei 29,50 - 29,90 USD auch zu gelingen, allerdings war an den EMAs im Wochenchart schon wieder Schluss mit der guten Stimmung.

Die Bären sind im Vorteil

Ausgehend von den gleitenden Durchschnittslinien EMA50 und EMA200 im Wochenchart wird der Wert wieder abverkauft, der Rückfall unter das Ausbruchslevel bei 29,50 - 29,90 USD hat zuletzt ein neues Verkaufssignal geliefert.

Damit wäre die Aktie anfällig für weitere Abgaben bis zur Gap-Oberkante bei 26,31 USD und darunter ins Gap hinein bis 24,31 - 24,94 USD und im Extremfall sogar bis 22,39 - 23,10 USD.

Auf der Oberseite müsste es zu einer nachhaltigen Rückkehr über 30 USD kommen, um wieder erste Käufer zu locken. Der EMA50 und die Abwärtstrendlinie wären dann die nächsten Hürden. Für größere Kaufsignale im Big Picture muss der Wert wieder über 39 USD ansteigen.

Fazit: Das mittelfristige Chartbild bleibt im intakten Abwärtstrendkanal labil zu werten. Und die Situation bessert sich auch nicht, solange sich die Aktie unterhalb von 30 USD bewegt. Eine weitere Abwärtswelle wäre mit diesen Vorgaben jetzt das Idealszenario.

(© stock3 2023 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)