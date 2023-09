BASF - Kursrutsch, Abwärtsdrall

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 43,005 € (XETRA)

Charttechnischer Status quo: Juli bis Oktober vergangenen Jahres konnte sich ein schöner Doppelboden ausbilden. Gut. Ab 7. November 2022 konnte der Aktienkurs die maßgebliche Barriere bei 46,70 EUR nach oben passieren und damit ein Kaufsignal generieren. Gut. Die Zielmarke bei 55,70 EUR konnte aber nicht erreicht werden, der Kurs drehte bereits bei 54,00 EUR nach unten. Weniger gut. Diese seitwärts gerichtete Pendelbewegung seit November vergangenen Jahres zeigt ein bärisches SKS-Musterfraktal, das zuletzt regelkonform nach unten verlassen wurde. Unterhalb der beiden Abwärtstrendlinienvarianten rutscht der Aktienkurs nach unten weg. Es liegt m.E. eine Abwärtskorrektur erneut in Richtung 38 EUR in der Luft. Das Chartbild würde sich erst ab Kursen über 47 EUR aufhellen. Und zwar deutlich. Unterhalb von 47 EUR ist der Chart "tricky"!

Prognosepfeillegende: Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

Wichtige Tradingregel: Du musst warten können

BASF SE d

