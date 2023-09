DAX: EMA 200 im Test

Nach einer vielversprechenden bullischen Hammerkerze vom Donnerstag haben sich am Freitag genügend Käufer für eine weitere Erholungsrallye eingefunden und den Deutschen Aktienindex DAX sogar mit einer Kurslücke in den Tag starten lassen. Hierbei gelang es sogar in den zuvor verlassenen Keil zurückzukehren, wodurch nun weitere Gewinne sehr wahrscheinlich geworden sind. In der nächsten Woche wird es allerdings hauptsächlich darum gehen, nach den 200-Tage-Durchschnitt zu knacken.

Positives gibt es auch von der Datenfront zu berichten, die Importpreise in Deutschland haben seit August den stärksten Rückgang seit Jahrzehnten verzeichnet, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitgeteilte.

Mit Blick auf den DAX-Index bedarf es nun nachhaltiger Tagesschlusskurse oberhalb von 15.463 Punkten und somit den EMA 200, damit weiteres Aufwärtspotenzial in der nächsten Woche an 15.542 und 15.700 Punkte abgeleitet werden kann.

Auf der Unterseite würde ein Bruch der aktuellen Wochentiefs von 15.150 Punkten unweigerlich weiteres Korrekturpotenzial an 15.000 und darunter 14.818 Punkte auslösen, ein solches Szenario dollte weiter im Hinterkopf behalten werden.

Weitere Wirtschaftsdaten für den letzten Handelstag dieser Woche folgen lediglich noch aus den USA und werden ab 15:45 Uhr mit Zahlen zum Chicagoer-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe fortgesetzt. Um 16:00 Uhr steht schließlich das Konsumklima der Uni Michigan (endgültig) auf der Agenda, gefolgt vom Commitments of Traders (COT) Report um 21:30 Uhr.