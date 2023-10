PALANTIR - Nur ein Zwischenspurt oder kommt da mehr?

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. - WKN: A2QA4J - ISIN: US69608A1088 - Kurs: 16,000 $ (NYSE)

Die Palatintir-Aktie bildete ab Mitte Mai 2022 eine inverse SKS aus, die sie ein Jahr später vollendete. Mit dem Ausbruch über der Nackenlinie setzte eine starke Rally ein. Diese führte den Wert auf ein Hoch bei 20,24 USD.

Danach kam es zu einem Rückfall auf den Unterstützungsbereich um 13,63 USD, also auf das log. 38,2%-Retracement der Rally ab Mitte März 2023.

In den letzten Tagen zog der Aktienkurs deutlich an. Am Freitag notierte der Wert über dem Widerstand bei 16,35 USD und nahe an der nächsten Hürde bei 17,05 USD. Aber zu einem Ausbruch über diese Hürden kam es nicht. Es entstand sogar eine bärische Tageskerze.

Rücksetzer einplanen

Die Palantir-Aktie könnte in den nächsten Tagen leicht unter Druck geraten. Ein Rückfall auf den EMA 50 bei aktuell 15,35 USD wäre dabei möglich. Anschließend könnte die Aktie anziehen, über den Widerstandsbereich um 16,35-17,05 USD ausbrechen und anschließend an das Jahreshoch bei 20,24 USD klettern.

Nach dem Abschluss eines kleinen Intradaybodens habe ich am 27. September in meinem Musterdepot Active Trading eine Longposition aufgenommen. Diese Position liegt aktuell mit 122,39 % im Plus.

Sollte die Aktie unter den EMA 50 abfallen, droht ein erneuter Test des Unterstützungsbereichs um 13,63/56 USD. Ein Durchbruch durch diesen Bereich wäre ein starkes Verkaufssignal und würde auf Abgaben gen 9,08 USD hindeuten.

Fazit: Der erste Run könnte vorbei sein, aber die Chancen, dass nach einem Rücksetzer ein zweiter folgt, sind gut.

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachten Sie: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

