DAX: Index taucht weiter ab

Vor dem Hintergrund eines weiter starken US-Jobmarkts und ausreichend offener Stellen in den USA wurden die Hoffnungen der Anleger zu Beginn dieser Handelswoche auf eine Entspannung an der Zinsfront zerstreut, das deutsche Leitbarometer steuert geradewegs auf die runde Kursmarke von 15.000 Punkten zu.

Große Beachtung fand der JOLTS-Bericht (Job Openings and Labor Turnover Summary), der einen unerwartet starken Anstieg auf 9,6 Millionen offene Stellen auswies. Entsprechend fehlen die nötigen Anreize für die US-Notenbank FED ihre restriktive Zinspolitik bald zu beenden.

Für den DAX bedeutet dies nun durch den Bruch der Unterstützung von 15.150 Punkten weiteres Korrekturpotenzial auf die nächstgrößere Unterstützungszone aus 2021 um 14.818 Zählern. Erst an dieser Stelle wird eine größere Gegenbewegung erwartet, zumal dort auch ein seit Ende September letzten Jahres bestehender Aufwärtstrend verläuft.

Kurspotenzial auf der Oberseite will sich bei der Gemengelage derzeit nicht so recht einstellen, erst über dem Niveau des 50-Tage-Durchschnitts bei 15.340 Punkten (stark fallend) dürfte der EMA 200 bei 15.456 Punkten ins Kreuzfeuer der Bullen geraten. Notierungen von über 15.600 Zählern werden demnächst aber nicht erwartet, hierbei dürfte der seit den Rekordständen aus Ende Juli laufende Abwärtstrend vorläufig eine zu große Hürde darstellen.

Zur Wochenmitte stehen ganz klar die Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor per September im Fokus der Märkte, zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr legen Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland und die EWU entsprechende Daten vor. Nur eine Stunde später geht es mit europaweiten Erzeugerpreisen und Einzelhandelsumsätzen aus August weiter, bevor die USA mit den MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche um 13:00 Uhr dazustoßen. Große Beachtung im heutigen Verlauf dürfte um 14:15 Uhr der ADP-Arbeitsmarktbericht ex Agrar per September finden.