Platin: Käufer chancenlos

Insgesamt schwankt der Platin-Future seit 2021 zwischen 824 und in der Spitze 1.177 US-Dollar grob seitwärts, wobei die jüngeren Verlaufshochs immer tiefer ausgefallen sind. Nachdem Mitte Juni ein Aufwärtstrendbruch vollzogen wurde, folgte ein Verkaufssignal, wurde allerdings nicht gleich umgesetzt. Vielmehr schwankte das Metall bis vor wenigen Tagen noch in einem abwärts gerichteten Kanal, der klar bärische Züge trägt und nun weitere Verluste nach sich ziehen dürfte.

Industriemetalle schwer angeschlagen

Wochenschlusskurse unterhalb von 878 US-Dollar dürfte dem Platin-Future weiteres Abwärtspotenzial bescheren, zunächst in den Bereich von 849 und schließlich an die Verlaufstiefs aus August 2022 bei 824 US-Dollar. Dieses Szenario würde sich für den Aufbau von kurzzeitigen Short-Positionen bestens anbieten, ehe Bullen wieder zuschlagen und für eine temporäre Stabilisierung sorgen. Auf der Oberseite müsste mindestens das Niveau von 906 US-Dollar zurückerobert werden, damit Anstiegschancen an die zentrale Hürde der letzten Monate um 972 US-Dollar und den 200-Wochen-Durchschnitt vollzogen werden können.