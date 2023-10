BAYER - Ziel erreicht! Dreht die Aktie jetzt nach oben?

Bayer AG - WKN: BAY001 - ISIN: DE000BAY0017 - Kurs: 44,145 € (XETRA)

In der Analyse vom 21. September betitelte ich die Aktie von Bayer im Fazit als "einer der attraktivsten Werte, wenn es um Spekulationen auf fallende Kurse geht." Mit dem Einbruch unter die Schlüsselstelle im Chart wurde die erwartete Verkaufslawine losgetreten, schwungvoll krachte die Aktie bis an das erste der beiden genannte Abwärtsziel bei 43,90 - 44,10 EUR zurück. Dort nehmen kurzfristige Short-Trader jetzt die Gewinne mit.

Weiterhin labile Situation

Das erste Abwärtsziel ist erreicht, Stabilisierungsversuche und Erholungen werden möglich. Der Start eines neuen Aufwärtstrends wäre zum jetzigen Zeitpunkt aber eher unwahrscheinlich. Erst mit einer Rückkehr über 49 und besonders über 51 EUR würde sich die übergeordnete Situation leicht aufhellen.

Als sehr schwacher Underperformer wäre die Aktie eher noch anfällig für weiter fallende Kurse. Am 2020er Tief bei 39,91 EUR läge das tiefe Abwärtsziel, falls es zum Rückfall auf neue Jahrestiefs kommt.

Fazit: Aus tradingtechnischer Sicht gibt es momentan nicht viel zu tun außer Short-Gewinne mitzunehmen bzw. enger abzusichern. Antizyklische Long-Trades für kurze Gegenbewegungen nach oben wären zwar denkbar am jetzt umkämpften 2021er Tief bei 43,91 EUR, doch sollte das stark erhöhte Risiko beachtet werden. Attraktiver erscheinen da fast schon prozyklische Short-Spekulationen auf eine Trendfortsetzung gen Süden, wobei günstige Neueinstiege noch schwierig erscheinen. Längerfristige Anleger warten Trendwendemuster und eine Rückkehr über die genannten Preismarken ab.

Bayer

