CTS EVENTIM - Prognoseerhöhung! Hilft es der Aktie?

Wie der Spezialist für Ticketing und Live Entertainment, CTS Eventim, am Nachmittag mitgeteilt hat, lief das Geschäft im abgelaufenen dritten Quartal deutlich über Erwartung. Im Segment Ticketing ist der Umsatz in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 35 % gestiegen. Deutschland lag mit einem Plus von 43 % sogar über diesem Wert. Volumenstarke Vorverkäufe wie die von Taylor Swift und Peter Maffay hätten sich positiv ausgewirkt.

Über 2 Mrd. EUR Umsatz angepeilt

Daher sieht sich das Management in der Lage, die Jahresprognose für 2023 anzuheben. Der Umsatz soll nun "deutlich" über 2 Mrd. EUR liegen, das normalisierte EBITDA ebenfalls "deutlich" über 400 Mio. EUR ausfallen. Der Konsens liegt bislang bei einem Umsatz von 2,12 Mrd. EUR und einem EBITDA von 418 Mio. EUR. Mit der neuen Prognose dürfte sich CTS Eventim bereits in Richtung der Schätzungen für das Jahr 2024 bewegen, die einen Gewinn je Aktie von 2,50 EUR vorsehen. Günstig ist der Titel dennoch nicht, das KGV 2024 liegt bei 23.

Fazit: Neue Impulse kann die abgestrafte Aktie von CTS Eventim gut gebrauchen. Die News heute kommt folglich gerade recht. Nun muss man sehen, wie die Neuberechnungen der Analysten in den kommenden Tagen ausfallen werden. Im aktuellen Umfeld würde ich der Nachricht nicht hinterspringen, sondern das Kursverhalten erst einmal beobachten.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mio. EUR 1,93 2,12 2,20 Ergebnis je Aktie in EUR 2,16 2,39 2,50 Gewinnwachstum 10,65% 4,60% KGV 26 24 23 KUV 2,8 2,6 2,5 PEG 2,2 4,9 Dividende je Aktie in EUR 1,06 1,24 1,30 Dividendenrendite 1,87% 2,19% 2,30% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

CTS-Eventim-Aktie (Wochenchart)

