EQS-News: Mark Lohweber übernimmt Anfang 2024 Vorstandsvorsitz der adesso SE / Michael Kenfenheuer und Dirk Pothen scheiden zum Jahresende aus Vorstand aus

Mark Lohweber übernimmt Anfang 2024 Vorstandsvorsitz der adesso SE / Michael Kenfenheuer und Dirk Pothen scheiden zum Jahresende aus Vorstand aus Der Aufsichtsrat der adesso SE hat Mark Lohweber (54) zum Nachfolger des Ende 2023 ausscheidenden Vorstandsvorsitzenden Michael Kenfenheuer (65) ernannt. Lohweber ist seit Juli 2023 im Vorstand der adesso SE tätig und hat hier sukzessive die Verantwortungsbereiche von Kenfenheuer übernommen. Er ist im Vorstand verantwortlich für die Branchen Banken und Versicherungen sowie das Corporate Account Management. Zudem verantwortet er im Vorstand wesentliche Tochtergesellschaften wie adesso insurance solutions GmbH, Afida GmbH, adesso banking solutions GmbH und WEPEX GmbH. Die adesso SE kennt Lohweber durch diverse Führungspositionen, die er zwischen 2007 und 2021 durchlaufen hat. Vor seiner Benennung zum Vorstand der adesso SE im Juli war der gelernte Bankkaufmann und studierte Jurist zwei Jahre Vorstandsvorsitzender der CoCoNet AG, einem führenden europäischen FinTech-Unternehmen. Gleichzeitig gibt der Aufsichtsrat bekannt, dass Dirk Pothen (56) aus persönlichen Gründen um vorzeitige Aufhebung seines Vorstandsvertrags zum 31.12.2023 gebeten hat. Der Aufsichtsrat respektiert diese Entscheidung mit Bedauern und hat der Bitte zugestimmt. Pothen hat die erfolgreiche Entwicklung der adesso Group seit Oktober 2018 im Vorstand maßgeblich mitgestaltet. Unter seiner Verantwortung wurde die Internationalisierung vorangetrieben und das Projektgeschäft im Bereich Automotive und Manufacturing Industry erfolgreich auf- und ausgebaut. Darüber hinaus leitet Pothen das Ressort Corporate Marketing & Communications und prägte bis Juni 2023 den Bereich Human Resources. Seine Verantwortlichkeiten werden innerhalb des bestehenden Vorstandsteams umverteilt. Besonders hervorheben möchte der Aufsichtsrat auch die große Leistung und langjährigen Verdienste von Michael Kenfenheuer. Kenfenheuer hat seit 2000 als Vorstand die Entwicklung von adesso zu einem führenden IT-Konzern erfolgreich geprägt. Von 2011 bis 2015 war er Co-Vorstandsvorsitzender und übernahm anschließend den Vorstandsvorsitz. „Ich bin davon überzeugt, dass das veränderte Vorstandsteam den nachhaltigen Wachstumspfad fortführen und für die Zukunft neue Impulse setzen wird“, resümiert Prof. Dr. Volker Gruhn, Aufsichtsratsvorsitzender und Hauptanteilseigner der adesso SE. „Ich möchte mich persönlich und im Namen des Aufsichtsrats bei Michael Kenfenheuer und Dirk Pothen für ihren Beitrag zum Erfolg von adesso bedanken und wünsche ihnen für ihre persönliche Zukunft alles Gute.“

adesso Group Die adesso Group ist mit über 9.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2022 von 900,3 Millionen Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und der Türkei sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern.





Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

Kontakt:Martin MöllmannHead of Investor RelationsTel.: +49 231 7000-7000E-Mail: ir@adesso.de

