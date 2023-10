SIEMENS - Aktie kurz vor einem Erdrutsch?

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 132,060 € (XETRA)

So langsam aber sicher bekommen die Bullen in der Siemens-Aktie ein Problem. Nach der Topbildung im Sommer setzten sich in den vergangenen drei Monaten die Bären durch. Im Zuge der damit verbundenen Verkaufswelle gab die Aktie nicht nur deutlich mehr als 20 % nach, sondern auf dem Weg nach unten wurden auch einige wichtige Unterstützungen bärisch gebrochen. Mit dieser Entwicklung schmelzen auch die Gewinne der letzten Rally, die im Sommer 2022 startete, dahin.

Korrektur scheint noch nicht beendet zu sein!

Im laufenden Abwärtstrend hat das Momentum zuletzt zwar etwas nachgelassen, aber auch die Erholung Ende September sorgte noch nicht für einen bullischen Turnaround. Charttechnisch stehen die Käufer aber mit dem Rücken zur Wand, denn unterhalb von ca. 130 EUR bewegt man sich volumentechnisch im luftleeren Raum. Sollte Kurs weiter in diese Preiszone hineinlaufen, könnte es schnell zu Verkäufen in Richtung 113-110 EUR kommen.

Um die Lage etwas zu entspannen, müsste der Kurs auf der anderen Seite nachhaltig über ca. 140,50 EUR ansteigen. Sollte dieser Anstieg gelingen und auch nachhaltig sein, könnten die Kurse im Gegenzug wieder in Richtung 150/155 EUR durchstarten.

Fazit: Gewisse Stabilisierungsbemühungen in der Siemens-Akte sind zwar zu erkennen, nachhaltig durchsetzen konnten sich die Käufer aber noch nicht. Unterhalb von ca. 140,50 EUR bleibt das Chartbild angeschlagen. Sollten sich die Käufer in ihren aktuellen Bemühungen nicht durchsetzen, droht sogar eine Beschleunigung in der Abwärtsbewegung. Dabei könnte es auch zu Abgaben in den niedrigen dreistelligen Preisbereich kommen.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)