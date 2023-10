Puma-Chef - Drittes Quartal im Rahmen der Erwartungen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Puma-Chef Arne Freundt versucht die Börsianer nach dem Kurssturz vom Donnerstag zu beruhigen.

Im abgelaufenen dritten Quartal habe der fränkische Sportartikelkonzern "im Rahmen der ursprünglichen Erwartung" gelegen, zitierte die Anlegerzeitung "Euro am Sonntag" Freundt am Freitag in einem Vorabbericht. die Prognose für das Gesamtjahr stehe und Puma sei "weiterhin voll auf Kurs, sie zu erreichen". Freundt hatte im August einen hohen einstelligen Umsatzanstieg und ein operatives Ergebnis (Ebit) von 590 bis 670 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Damals hatte Freundt eine Anhebung der Prognose davon abhängig gemacht, dass das dritte Quartal gut laufe.

Am Donnerstag machten aber Einschätzungen von Analysten die Runde, die für die drei Sommermonate einen unerwartet starken Rückgang des Umsatzes prognostizierten und das Erreichen der Ziele für das Gesamtjahr in Frage stellten. Das drückte die Puma-Aktie um zehn Prozent und zog auch die Papiere des großen Rivalen Adidas mit nach unten. Am Freitag erholten sich Puma leicht um 1,7 Prozent, Adidas legten 1,5 Prozent zu.

Freundt gab sich aber zuversichtlich, dass Puma seine Ziele erreichen werde: "Es zeigt, dass wir in einem sehr schwierigen Marktumfeld weiter Marktanteile gewinnen können" - gerade in den USA und in China. "In China sehen wir eine graduelle Verbesserung des Marktumfelds und gehen davon aus, dass wir bereits dieses Jahr wieder zweistellig wachsen können", sagte der Puma-Chef. In den USA werde Puma im nächsten Jahr wieder wachsen, bekräftigte er.

