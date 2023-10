Telekom: Erwartetes KGV 2025 aktuell unter 10!

Nach Jahren des Aufstiegs und trotz wachsender Gewinne will der CEO der Deutschen Telekom, Timotheus Höttges, Europas größten Telekommunikationskonzern verschlanken. Besonders betroffen ist die Zentrale in Bonn. In den USA hatte die Tochtergesellschaft T-Mobile US bereits Ende August Personalkürzungen angekündigt. Dort werden 5.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Grund für die Reduzierung sind beispielsweise die steigenden Kosten für den Glasfaserausbau in Deutschland. Dieser erweist sich als kostspieliger als zunächst erwartet. Intern werden auch die Renditeversprechen aufgeführt, die der Telekom-Vorstand den Anlegern gemacht hat. Finanzvorstand Christian Illek will die Dividende schrittweise erhöhen und gleichzeitig die hohen Schulden von fast 137 Milliarden Euro abbauen.

Zum Chart

Die Aktie der Deutschen Telekom gehörte 2022 zu den großen Gewinnern im DAX. Auch 2023 hat vielversprechend begonnen. Nach dem partiellen Hoch am 5. April 2023 bei 23,13 Euro gab der Aktienkurs bis zum Supportbereich bei 18,64 Euro nach. Der folgende Überwindungsversuch der Widerstandszone bei 20,60 Euro war nicht von Erfolg gekrönt. Aktuell verbleibt der Kurs in Lauerstellung für einen weiteren Test der Widerstandszone rund um den Wert bei 20,60 Euro. Betrachtet man das Risiko für einen fallenden Kurs, erweist sich bis dato der Support bei 18,64 Euro als valider Rückhalt. Themen für die schlechte Kursperformance ab dem 5. April waren die steigenden Zinserwartungen beiderseits des Atlantiks und die mögliche Konkurrenz in den USA durch einen Einstieg Amazons in den Mobilfunkmarkt. Bei Betrachtung der Kennzahl KGV führen die aktuellen Planzahlen für 2025 zu einem erwarteten KGV von 9,89. Die Telekom wird durch eine Verschlankung der Kostenstruktur und Umsatzwachstum dieses Ziel höchstwahrscheinlich auch erreichen. Damit liegt der Wert weit unterhalb des Durchschnittes der historischen KGVs.