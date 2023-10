CINTAS - Aktie mit kleiner Bodenformation

Cintas Corp. - WKN: 880205 - ISIN: US1729081059 - Kurs: 493,260 $ (Nasdaq)

Die Cintas-Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung. Die Kursrückgänge an den Börsen im August und September haben der Aktie wenig angetan.

Seit einem Tief bei 343,86 USD aus dem Juni 2022 befindet sich die Aktie in einer mittelfristigen Aufwärtsbewegung. Anfang Mai 2023 durchbrach sie im x-ten Versuch das alte Allzeithoch aus dem Dezember 2021 bei 461,44 USD. Dieser Ausbruch führte zu einem Hoch bei 518,71 USD. Nach einem missglückten Ausbruchsversuch über dieses Hoch im September kam es zu zwei schwachen Wochen. Die Aktie fiel auf den Unterstützungsbereich um 478,38 USD. Auf diesen Bereich lief der Wert einige Tage seitwärts. Am Freitag zog er stark an und löste sich aus dieser kleinen Seitwärtsbewegung.

Kaufwelle möglich

Mit dem Anstieg vom Freitag entstand in der Aktie des Herstellers von Berufskleidung ein neues Kaufsignal. Der Aktienkurs könnte daher in den nächsten Tagen in Richtung 518,71-524,76 USD ansteigen. Ein Ausbruch über diesen Widerstandsbereich wäre dann wohl eher eine Frage der Zeit und nicht des Ob. Anschließend könnte die Aktie in Richtung 590 USD klettern. Idealerweise behauptet sie sich heute über 488,97 USD.

Sollte der kurzfristige Boden aber aufgebrochen werden, dann müsste mit einem weiteren Rücksetzer gen 461,44 USD gerechnet werden. Ein solcher Rücksetzer würde zwar den mittelfristigen Aufwärtstrend unter Druck bringen, aber es gäbe trotzdem noch Chancen auf eine Fortsetzung dieses Trends.

Fazit: Das Chartbild der Cintas-Aktie ist bullisch. Am Freitag entstand ein neues Kaufsignal.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)