Lockheed Martin erhöht die Dividende das 21. Jahr in Folge

Der amerikanische Rüstungs- und Technologiekonzern Lockheed Martin Corporation (ISIN: US5398301094, NYSE: LMT) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 3,15 US-Dollar je Aktie ausschütten. Damit erhöht das Unternehmen die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (3,00 US-Dollar) um 5 Prozent. Aktionäre erhalten die Dividende für das vierte Quartal 2023 am 29. Dezember 2023 (Record date: 1. Dezember 2023).

Der Konzern aus Bethesda, Maryland, zahlt auf das Gesamtjahr hochgerechnet 12,60 US-Dollar an die Aktionäre. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 400,73 US-Dollar (Stand: 6. Oktober 2023) bei 3,14 Prozent. Lockheed Martin gab auch eine Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms um 6 Mrd. US-Dollar bekannt. Damit stehen insgesamt 13 Mrd. US-Dollar für Aktienrückkäufe zur Verfügung.

Im zweiten Quartal (25. Juni) des Fiskaljahres 2023 lag der Umsatz bei 16,69 Mrd. US-Dollar nach 15,45 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor, wie am 18. Juli 2023 berichtet wurde. Der Nettogewinn lag bei 1,68 Mrd. US-Dollar nach 309 Mio. US-Dollar im Vorjahr. Lockheed Martin ist 1995 gegründet worden. Der Konzern entstand aus der Fusion der Lockheed Corporation und Martin Marietta Corporation. Es werden rund 116.000 Mitarbeiter beschäftigt. Für das Geschäftsjahr 2023 werden Umsätze in Höhe von 66,25 bis 66,75 Mrd. US-Dollar (2022: 65,98 Mrd. US-Dollar) erwartet, wie bei Vorlage der Quartalszahlen weiter mitgeteilt wurde. Die Zahlen für das dritte Quartal 2023 werden am 17. Oktober 2023 veröffentlicht.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 17,63 Prozent im Minus (Stand: 6. Oktober 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 100,07 Mrd. US-Dollar.

