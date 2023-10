NORDEX - Das große Zittern

Nordex SE - WKN: A0D655 - ISIN: DE000A0D6554 - Kurs: 10,290 € (XETRA)

In dieser Woche geht es bei der Aktie von Nordex aus charttechnischer Sicht um die Rückeroberung des mittelfristigen Aufwärtstrends und damit zugleich um die Verhinderung eines großen Verkaufssignals. Denn in den letzten Wochen war es der Aktie nicht gelungen, dauerhaft über den Widerstandsbereich um 11,86 EUR anzusteigen und damit eine Erholung fortzusetzen.

Verkaufswelle belastet

Ganz im Gegenteil: In der vergangenen Woche wurde der Wert nach unten durchgereicht, neutralisierte bullische Tendenzen und brach sogar unter die bis Oktober zurückreichende Aufwärtstrendlinie ein. Wird jetzt die auf diesem Niveau verlaufende Unterstützung bei 10,11 EUR und das Vorwochentief bei 9,84 EUR unterschritten, käme es zu einem übergeordneten Verkaufssignal.

Zunächst stünde ein Abverkauf bis 8,16 - 8,40 EUR an. Mittelfristig dürfte die Aktie aber in diesem Fall bis an das Tief aus dem Oktober 2022 bei 7,23 EUR zurücksetzen.

Erst wenn es der Aktie gelingt, die frühere Unterstützung bei 11,09 EUR zurückzuerobern, wäre die Gefahr weiterer direkter Abgaben gebannt und eine Erholung bis 11,94 und 12,34 EUR die Folge.

Charttechnisches Fazit: Es braucht eine gewaltige Kraftanstrengung der Käuferseite, um den drohenden Bruch der Zone um 9,84 EUR doch noch zu verhindern. Ein Einbruch bis 8,16 - 8,40 EUR ist aktuell wesentlich wahrscheinlicher.

Nordex Chartanalyse (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)