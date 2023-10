Original-Research: Binect AG (von BankM AG): Kaufen

^ Original-Research: Binect AG - von BankM AG Einstufung von BankM AG zu Binect AG Unternehmen: Binect AG ISIN: DE000A3H2135 Anlass der Studie: 1. Halbjahr 2023, Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 09.10.2023 Kursziel: EUR 4,68 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Analyst: Daniel Großjohann und Dr. Roger Becker H1-Umsatzwachstum am oberen Ende des Prognose-Korridors Mit einem Umsatzwachstum zum Halbjahr von 15% (auf EUR 6,95 Mio.), liegt die Wachstumsrate am oberen Rand des von der Binect AG (ISIN DE000A3H2135, A3H213, Open Market, Basic Board, MA10 GY) für das Gesamtjahr prognostizierten Zuwachses (10% bis 15%). Ein Erfolg ist dabei auch das überdurchschnittliche Wachstum der strategisch bedeutsamen Standardprodukte. Die Anstiege bei EBITDA (0,484 Mio.; + 25,7%) und EBT (EUR 0,247 Mio.; + 26,6%) waren überproportional. Zu den operativen Meilensteinen gehört neben der Vertragsverlängerung mit dem Großkunden AOK auch der bevorstehende Abschluss der Binect ONE-Entwicklung. Das Geschäftsmodell der Binect ist in unseren Augen nur in geringem Maße konjunktursensitiv. Die Aktie ist mit einem EV/Umsatz2023 von 0,34 (Median der Peer Group: 1,29) attraktiv bewertet - zumal die Grundsteine für eine Ergebnisskalierung gelegt sind und erste positive Effekte bereits sichtbar werden. Unsere gleichgewichtete DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert pro Aktie von EUR 4,68 und bestätigt somit unser Rating "Kaufen". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/27839.pdf

