Trading-Chance Porsche Vorzugsaktie: Short-Gewinn mitnehmen und drehen?

Lange Zeit weigerten sich die meisten Marktteilnehmer mit Händen und Füßen gegen die Vorstellung, dass die so starken Gewinne in der Automobilbranche unter die Räder kommen könnten. Jetzt aber hat man nicht nur dunkle Wolken eingepreist, sondern es bei einigen Aktien womöglich schon übertrieben. Die im DAX notierte Vorzugsaktie der Porsche AG könnte eine von ihnen sein: Eine Trading-Chance Long.

Als wir am 8. August an dieser Stelle einen Short-Trade auf die Porsche Vorzugsaktie (d.h. auf die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie, nicht auf die Holding) vorstellten, war die Aktie gerade dabei, ein Topp zu vollenden. Mittlerweile ist das passiert, es folgte ein markanter Abwärtsimpuls. Der hat nicht nur einen Gewinn vor zur Mittagszeit 52 Prozent für diesen Short-Trade vom 8. August gebracht, sondern die Aktie nahe an entscheidende Supportlinien geführt. Es wird Zeit, einen Switch auf die Long-Seite zu erwägen.

Kurs auf Rekordgewinn und weit über dem Kurs liegende Analysten-Ziele

Dass die Sportwagenschmiede 2023 einen Rekordgewinn einfahren dürfte, ist zwar kein Argument, um die Aktie blind zu kaufen, immerhin schauen die meisten Anleger voraus … und das derzeitige Umfeld kann für den Automarkt zum Problem werden. Allerdings hat Porsche den Vorteil einer grundsätzlich vermögenden Basis-Klientel und einer starken Umsatzrendite, die weit über dem Schnitt der Branche liegt. Und man hat den Vorteil, dass man die Aktie jetzt, während sie immer näher an den Ausgabepreis des Börsengangs von 82,50 Euro rutscht, eben nicht mehr als „teuer“ einordnen muss.

Zwar wirkt es ernüchternd, dass die Analysten bei Bernstein Research vor einer Woche mit einem Kursziel von nur 91 Euro und der Einstufung „Verkaufen“ herauskamen. Aber davon abgesehen, dass der Kurs der Porsche AG-Aktie jetzt auch unterhalb dieser 91 Euro notiert, ist der Rest der Experten positiver gestimmt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten, das bei unserem Short-Trade vor zwei Monaten noch um 121 Euro lag, ist zwar trotzdem abgerutscht. Aber es liegt mit aktuell 111 Euro jetzt weit über dem derzeitigen Kurs. Und der wiederum liegt unweit einer entscheidenden Unterstützungszone.

Das Tief dürfte deutlich näher gerückt sein

Es geht um das bisherige Verlaufstief der Ende September 2022 an den Markt gebrachten Porsche-Aktie bei 81,00 Euro, das kurz nach dem Börsengang ausgebildet wurde und zusammen mit einem direkt danach erfolgten, zweiten Zwischentief bei 82,50 Euro eine Supportzone bildet, die, wollte man dort zugreifen, auch den Einstieg zu den damaligen Konditionen des Börsengangs ermöglichen würde. Angesichts des Umstands, dass die am Hoch von 120,80 Euro teuer bis zu teuer bewertete Aktie dort dann ein für die Renditestärke günstiges Kurs/Gewinn-Verhältnis ausweisen würde, wäre es keine Überraschung, wenn spätestens dort größere Käufe einen Abwärtsimpuls stoppen würden. Sofern die Aktie überhaupt bis dorthin abrutscht, denn:

Quelle: marketmaker pp4

Die Aktie versucht sich an einer Bodenbildung, war bereits deutlich im überverkauften Bereich und hat das rechnerische, charttechnische Kursziel der Abwärtsbewegung bereits unterschritten. Man sollte sich dennoch nicht darauf verlassen, dass diese Supportzone 81,00/82,50 Euro nicht getestet wird, ein Long-Trade bleibt daher zum einen antizyklisch und sollte zum anderen mit einem Stop Loss versehen werden, der bewusst ein Stück unter dieser Unterstützungszone angesiedelt ist.

Trading-Chance für Trader mit Freude am Risiko

Wir haben hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS für Sie herausgesucht. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 59,140 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 3. Den Stop Loss würden wir bei 79,30 Euro in der Aktie ansiedeln, das entspräche einem Kurs von ca. 2,00 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf die Porsche Vorzugsaktie lautet UK6H3B.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 91,00 Euro, 93,70 Euro, 106,70 Euro, 107,35 Euro

Unterstützungen: 82,50 Euro, 81,00 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie

Basiswert Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG Vorzugsaktie WKN UK6H3B ISIN DE000UK6H3B0 Basispreis 59,140 Euro K.O.-Schwelle 59,140 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent UBS Hebel 3,0 Stop Loss Zeertifikat 2,00 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.