EQS-News: TAG Immobilien AG zahlt Brückenfinanzierung aus dem Erwerb der ROBYG S.A. vollständig zurück

PRESSEMITTEILUNG TAG Immobilien AG zahlt Brückenfinanzierung aus dem Erwerb der ROBYG S.A. vollständig zurück Hamburg, 10. Oktober 2023 Die von der TAG Immobilien AG zum Erwerb aller Anteile an der ROBYG S.A. aufgenommene Brückenfinanzierung wurde vorzeitig im Oktober 2023 getilgt. Die Finanzierung wurde von vier Investmentbanken im März 2022 gewährt und war zwischenzeitlich in Höhe von EUR 650 Mio. in Anspruch genommen. Die vertragliche Laufzeit endete spätestens im Januar 2024. Zum Ende des zweiten Quartals 2023 war noch ein Betrag von EUR 175 Mio. ausstehend. Nach dem Stichtag folgten weitere Tilgungen. Im Oktober 2023 wurde nun der letzte Teilbetrag über EUR 75 Mio. zurückgezahlt, nachdem das Closing für bereits mit den Halbjahreszahlen kommunizierte Verkäufe von Wohnungen in Deutschland mit einem Nettoliquiditätszufluss von rund EUR 60 Mio. erfolgt ist. Martin Thiel, Finanzvorstand der TAG Immobilien AG: „Mit der nun vollständigen Rückzahlung der Brückenfinanzierung haben wir den wichtigsten Schritt unserer Refinanzierungsaktivitäten abgeschlossen. Neben der im letzten Jahr durchgeführten Bezugsrechtskapitalerhöhung, die zu einem Bruttoemissionserlös von EUR 202 Mio. führte, haben wir auch das damals zeitgleich angekündigte Verkaufsprogramm für Wohnungen in Deutschland mit Nettoliquiditätszuflüssen von in Summe EUR 250 Mio. erfolgreich umgesetzt. Beide Maßnahmen waren für die Rückzahlung der Brückenfinanzierung ein wesentlicher Baustein. Sowohl unser deutsches als auch unser polnisches Immobilienportfolio erzielen darüber hinaus laufend wesentliche Liquiditätsüberschüsse. Damit sind wir finanziell weiterhin gut aufgestellt und unabhängig von Refinanzierungen am Kapitalmarkt.“ Presseanfragen TAG Immobilien AG Dominique Mann Head of Investor & Public Relations Telefon +49 (0) 40 380 32 305 Fax +49 (0) 40 380 32 390 ir@tag-ag.com

