PepsiCo übertrifft Erwartungen – Dividende und Prognose erhöht onvista · 10.10.2023, 14:24 Uhr (aktualisiert: 10.10.2023, 14:56 Uhr) Uhr (aktualisiert:Uhr) Julian Achleitner Dividenden-Aristokraten

PepsiCo hat die gestiegenen Kosten an die Kunden weitergegeben. So stiegen der Umsatz und der Gewinn. 7,7 Mrd. USD werden an Anleger zurückgegeben in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen.

Quelle: Allmy/Shutterstock.com

Heute im vorbörslichen US-Handel hat PepsiCo seine Zahlen für das dritte Quartal gemeldet. Quartalszahlen Q3/23 PepsiCo im Überblick Kennziffer Gemeldet Erwartet Vorjahr Umsatz 23,45 Mrd. USD 23,39 Mrd. USD 21,97 Mrd. USD ber. Gewinn je Aktie 2,25 USD 2,15 USD 1,97 USD PepsiCo erhöhte die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023: Ging der Vorstand bisher von einem währungsbereinigten Gewinnwachstum von 12 Prozent aus, sind es nun 13 Prozent. Das Management hat nun drei Quartale in Folge die Prognose erhöht. PepsiCo hat die gestiegenen Kosten an die Kunden weitergegeben. Das führte aber auch zu einem Rückgang des Gesamtvolumens der verkauften Ware. Dividende erhöht PepsiCo wird insgesamt 7,7 Mrd. USD an die Aktionäre zurückgeben. Der Vorstand kündigte an, Aktien im Wert von 1 Mrd. USD zurückzukaufen und 6,7 Mrd. USD an Dividenden auszuschütten. Das ist eine Erhöhung um 8,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr, als insgesamt 6,172 Mrd. USD ausgeschüttet wurden. PepsiCo zahlt ununterbrochen Dividende seit 1965. Die aktuelle Dividendenrendite liegt über 3 Prozent. Dir ist ein passives Einkommen wichtig und du schaust immer nach Dividenden-Aristokraten? Bei unseren Anlagethemen findest du wichtige Informationen zu dieser beliebten Aktienklasse. Fazit Die PepsiCo-Aktie bleibt für jeden Anleger geeignet, der eine konservative Anlagestrategie verfolgt. Vorbörslich stieg sie um mehr als 1,2 Prozent. Anlagethema Dividenden-Aristokraten

Aktueller Kurs Perf. akt.

Perf. 1 Jahr Chart

1 Jahr PepsiCo – –

Meistgelesene Artikel