VOLKSWAGEN - Aktie eine Sünde wert?

Volkswagen AG Vz. - WKN: 766403 - ISIN: DE0007664039 - Kurs: 108,120 € (XETRA)

Mit einem Plus von 2,27 % konnte gestern auch die Volkswagen-Aktie überzeugen. Für die Bullen in der Aktie war dies ein wichtiger Schritt, da der Unterstützungsbereich bei 105,64-104,48 EUR erfolgreich verteidigt werden konnte. Bereits in der letzten Woche wurde dieser Preisbereich angelaufen, das Kaufinteresse hielt sich zunächst jedoch noch in Grenzen. Gestern scheint jedoch der Knoten geplatzt zu sein.

Für große Freudensprünge ist es zu früh!

Kurzfristig sind die Käufer in der Volkswagen-Aktie damit um eine Stabilisierung bemüht. Erholungsgewinne auf 111,50 bis knapp 115 EUR könnten in den nächsten Tagen folgen. Dieser Widerstandsbereich müsste jedoch nachhaltig überwunden werden, um auch mittelfristig wieder etwas optimistischer nach vorne zu schauen. Momentan wird die Aktie trotz der aktuellen Stabilisierungsbemühungen immer noch in einem Abwärtstrend gehandelt. Allein in den letzten drei Monaten hat die Aktie in diesem über 20 % an Wert verloren. Dementsprechend sind neue Tiefs unterhalb von 104,48 EUR alles andere als auszuschließen. Erschwerend kommt hinzu, dass sich den Verkäufern bis hin zu ca. 97 EUR keine größeren Unterstützungen entgegenstellen. Im ungünstigsten Fall steuert die Aktie sogar das Corona-Crashtief bei 79,38 EUR an.

Fazit: Wer als Investor viel Wert auf hohe Wahrscheinlichkeiten legt, wird die Volkswagen-Aktie weiterhin meiden. Der Abwärtstrend ist immer noch intakt und dies impliziert das Risiko neuer Tiefs. Spekulativen Anlegern bietet sich mit der jüngsten Stabilisierung aber eine durchaus interessante Chance. Man mag die Wahrscheinlichkeit nicht auf seiner Seite haben, dafür aber das sogenannte CRV. Sollte es tatsächlich zu einer Bodenbildung kommen, locken immerhin Gewinne deutlich über 115 EUR hinaus. Dem Potenzial von 10 % und mehr steht momentan ein Risiko von nicht einmal 5 % gegenüber. Auf ein neues Tief sollte der Kurs dann aber nicht mehr fallen.

Trading kannst du nicht nur lernen, du musst es auch! Ich helfe dir dabei! Die Trader-Ausbildung! Zeit, alte, erfolglose Routinen zu durchbrechen und den Weg zu gehen, den JEDER erfolgreiche Trader gegangen ist! Jetzt informieren!

Volkswagen Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)