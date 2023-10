IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Water Ways: Stark steigende Nachfrage nach Tröpfchenbewässerung eröffnet neue Geschäftschancen

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Water Ways: Stark steigende Nachfrage nach Tröpfchenbewässerung eröffnet neue Geschäftschancen

Die Tröpfchenbewässerung bietet Landwirten die Chance, höhere Ernteerträge bei weniger Wasserverbrauch zu erzielen. Einer Studie zufolge wird dieser Markt in den kommenden Jahren prozentual zweistellig wachsen. Water Ways Technologies (WWT), ein börsennotierte Anbieter von landwirtschaftlicher Bewässerungstechnologie, sieht darin eine große Chance.

Infolge des Klimawandels sehen sich weltweit immer mehr Landwirte gezwungen, ihre Felder und Kulturen künstlich zu bewässern. Nach Angaben des Weltklimarats IPPC werden rund 255 Millionen Hektar Kulturland bereits bewässert - das entspricht der siebenfachen Fläche der Bundesrepublik Deutschland. Dieser Wert dürfte noch weiter ansteigen, denn durch die Erderwärmung werden in Zukunft auch landwirtschaftliche Flächen von Wasserknappheit betroffen sein, die jetzt noch über einen funktionierenden Wasserkreislauf und ausreichende Grundwasserressourcen verfügen.

Wie Landwirte und Umwelt profitieren können

Der Agrarsektor steht vor der Herausforderung, einerseits die Nahrungsmittelproduktion infolge der wachsenden Weltbevölkerung zu steigern, andererseits dabei aber weniger Wasser zu verbrauchen, sagt Ohad Haber, CEO von Water Ways Technologies, einem internationalen Anbieter von moderner landwirtschaftlicher Bewässerungstechnologie. Einen Ausweg aus dem Dilemma sieht er in der Tröpfchenbewässerung. Die Tröpfchenbewässerung liefert Wasser und Nährstoffe direkt an die Wurzeln der Pflanzen - und zwar genau dann, wenn Bedarf besteht, erklärt Haber.

Die Tröpfchenbewässerung bietet Landwirten die Chance, mit weniger Wassereinsatz, höhere Ernteerträge und bessere Fruchtqualitäten zu erzielen, so Haber. Auf diese Weise würden sowohl die Farmer als auch die Umwelt profitieren. Haber erwartet, dass die Investitionen in eine effiziente Bewässerungswirtschaft in den kommenden Jahren deutlich zunehmen werden.

Studie prognostiziert stark steigendes Marktvolumen

Über welch hohes Potenzial dieses Marktsegment verfügt, zeigt der Drip Irrigation Global Market Report 2023 der Beratungsgesellschaft The Business Research Company. Die Analysten erwarten, dass das weltweite Marktvolumen für Tröpfchenbewässerung in diesem Jahr um knapp 12 Prozent auf rund 6,6 Milliarden US-Dollar wachsen wird. Auch in den Folgejahren wird der Markt für Tröpfchenbewässerung der Studie zufolge prozentual zweistellig zulegen und im Jahr 2027 ein Volumen von weltweit 10,1 Milliarden US-Dollar erreichen. Der Report zeigt, dass wir in einem sich dynamisch entwickelnden Markt tätig sind, sagt WWT-Chef Haber. Das eröffne dem Unternehmen neue Geschäftschancen.

Über Water Ways Technologies

Water Ways Technologies ist ein internationaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel. Ein Schwerpunkt liegt auf kommerziellen Anwendungen in den Mikro- und Präzisionsbewässerungssegmenten. Die an der Börse in Toronto gelistete Gesellschaft ist sowohl im Projektgeschäft als auch im Vertrieb von Komponenten und Geräten tätig. WWT befindet sich aktuell in einer Phase der strategischen Neuausrichtung. Nicht weitergeführt wird das Geschäft in Bereichen und Gebieten, die unrentabel erscheinen oder die aufgrund von politischen Instabilitäten erhöhte Geschäftsrisiken bergen. Stattdessen verlagert das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf entwickelte Märkte. Infolge dieser Umstrukturierung kam es im ersten Halbjahr zu rückläufigen Umsätzen. CEO Haber ist jedoch zuversichtlich, dass die Trendwende gelingen wird: Im zweiten Quartal 2023 hat sich die Verlagerung unseres Kerngeschäfts nach Kanada fortgesetzt. Das Quartal war eine Herausforderung für das Unternehmen, und wir hoffen, das Jahr mit einem leichten Umsatzanstieg gegenüber 2022 abschließen zu können."

----------

Water Ways Technologies

ISIN: CA9411881043

WKN: A3CRRX

Land: Kanada

https://water-ways-technologies.com/

