NEL, ITM POWER - Barclays senkt Ziele massiv!

Es ist immer so eine Sache mit den Analysten. Die eine Anlegergruppe hält von Ratings wenig bis gar nichts, argumentiert, dass die Analysierenden eh nur den Kursen hinterrennen. Die andere sieht Analysten(studien) als hilfreiche Ergänzungen ihrer eigenen Analysen. Anwendungsbeispiele können Prognoseerhöhungen- und senkungen sein, bei denen im ersten Moment es teils gar nicht so einfach ist, das fundamentale Neubewertungspotenzial zu greifen. Auch sorgen Auf- und Abstufungen seitens der Analysengilde am jeweiligen Tag zum Teil durchaus für starke Bewegungen, was Newstrader freuen wird.

Analyst wacht spät auf

Ich würde mich persönlich zwischen diesen Lagern sehen, lese Analystenstudien grundsätzlich gerne, hinterfrage sie aber auch oft. Was Barclays allerdings mit den Wasserstoffaktien Nel und ITM Power heute veranstaltet, ist gefundenes Fressen für die Analysten-Kritiker. Nachdem sie monatelang dem Kursverfall zugesehen haben, ändern die Experten erst heute ihre Ratings. Bei ITM Power senken sie die Einstufung von "Overweight" auf "Equal-Weight" und das Kursziel von 25,00 auf 8,10 NOK. Bei ITM Power lautet das neue Rating "Underweight" nach zuvor "Overweight" und das Ziel wird von sage und schreibe 6,00 GBP auf 0,70 GBP gesenkt. Das entspricht einer Kurszielsenkung von 88 %. Hat der Analyst die ganze Zeit geschlafen? Diese Frage drängt sich geradezu auf.

stock3 warnt dagegen bereits seit langer Zeit vor den beiden "Kapitalvernichtungsmaschinen", siehe auch diesen Artikel zu Nel aus dem Juni. Nichtsdestotrotz lassen sich beide Aktien auch kurzfristig aufgrund der massiven Volatilität sehr gut traden. Mein Kollege Bernd Senkowski macht dies regelmäßig in unserem Tradingservice Trademate und hat aktuell auch eine Positionierung bei Nel. Wie er dabei vorgeht, erfahrt ihr in Trademate.

