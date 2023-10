SIEMENS - Jahresendrally nach bärischem Fehlsignal in der Aktie?

Siemens AG - WKN: 723610 - ISIN: DE0007236101 - Kurs: 138,940 € (XETRA)

Hinter Siemens-Aktionären liegen vier schwere Monate. Mitte Juni setzte in der Aktie eine Korrektur ein, die so manches Portemonnaie belastet haben dürfte. Immerhin gab der Aktienkurs über 20 % nach und mehrere zwischenzeitliche Stabilisierungsversuche sind gescheitert. Damit könnte jetzt jedoch Schluss sein!

Bärischer Fehlausbruch als Startpunkt einer neuen Rally?

Mit Blick auf das aktuelle Kursgeschehen könnte sich die Stimmung in der Aktie jedoch verbessert haben. Noch Ende September kam es zum Rückfall auf ein neues Tief, mit dem die Konsolidierung im August/September bärisch aufgelöst wurde. Dieses bärische Signal mutierte dank der Kursgewinne in den letzten Tagen jedoch zum Fehlsignal. Der Aktienkurs kehrte in die Range oberhalb von 133,50 EUR zurück und steuert jetzt auf den oberen Widerstandsbereich um 140 EUR zu. Kann dieser nachhaltig überwunden werden, könnte in der Siemens-Aktie eine neue Rally mit Zielen bei 155 EUR und am Jahreshoch bei 167 EUR folgen.

Die Alternative zu diesem bullischen Szenario ist simpel. Der nachhaltige Ausbruch über ca. 140 EUR bleibt aus und die Aktie bewegt sich zunächst zwischen diesem Preisniveau und ca. 130 EUR seitwärts. Eine weitere Option wäre auch, die im Juni begonnene Korrektur doch noch fortzusetzen. Kurzfristige Ziele liegen dann im Bereich von 126 EUR oder sogar deutlich tiefer bei ca. 112/110 EUR.

Fazit: Das Chartbild in der Siemens-Aktie hat sich in dieser Woche spürbar verbessert. Es besteht die berechtigte Hoffnung einer Stabilisierung. Dabei ist auch ein neuer Aufwärtstrend mit Zielen bei und oberhalb von 155 EUR wahrscheinlicher geworden. Ganz über den Berg ist die Aktie jedoch noch nicht. Kurzfristig ist das Kursverhalten um 140 EUR engmaschig zu verfolgen. Eine Konsolidierung hier wäre nicht überraschend. Vor dem Hintergrund dieser anstehenden neuen Entscheidung wäre die Aktie aktuell nur ein „Hold“. Das dürfte sich jedoch in den nächsten Tagen mit den sich ausbildenden Kursmustern um 140 EUR wieder ändern. Bis dahin muss man in meinen Augen nichts überstürzen.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)