Soja: Nächster Richtungsentscheid

Seit Sommer dieses Jahres hat sich im laufenden Abwärtstrend eine durchaus vielversprechende Seitwärtsbewegung zwischen 1.256 und 1.435 US-Cents beim Soja-Future aufgebaut. Doch ein nachhaltiger Boden ist hieraus noch nicht hervorgegangen, auch sorgte der laufende Abwärtstrend seit Sommer letzten Jahres immer wieder für Gewinnmitnahmen. Dies führte das Nahrungsmittel schließlich zurück auf seine Tiefstände aus diesem Jahr. Aber selbst dort will sich nicht so recht ein Boden durchsetzen, weshalb die Abwärtsrisiken an dieser Stelle weiterhin als hoch einzustufen sind.

Hopp oder Top

Die Kursentwicklung der letzten Stunden lässt kein gutes Bild auf den Soja- Future fallen, Schlusskurse unterhalb von 1.256 US-Cents dürften eine neuerliche Verkaufswelle auslösen. Diesmal auf 1.224 und schließlich die Verlaufstiefs aus November 2021 bei 1.181 US-Cents. Sollte wider Erwarten ein Kurssprung über 1.287 US-Cents gelingen, könnten Käufer den Rohstoff zeitweise an 1.333 und somit den laufenden Abwärtstrend hochdrücken. Für ein solches Szenario ist jedoch sofortiger Handlungsbedarf seitens der Käufer gegeben.