BMW - Bodenformation deutet sich an

BMW AG - WKN: 519000 - ISIN: DE0005190003 - Kurs: 97,830 € (XETRA)

Die BMW-Aktie legte ab einem Tief bei 58,44 EUR aus dem September 2022 eine steile Rally hin und schoss bis 14. Juni auf ein Hoch bei 113,46 EUR nach oben. Nach einer Topbildung, die mit dem Rückfall unter 105,16 EUR am 01. August vollendet wurde, geriet der Aktienkurs unter Druck.

Erst am log. 38,2%-Retracement bei 93,54 EUR stoppte der Abverkauf. Seit dem Test dieser Unterstützung vom 01. September befindet sich der Wert in einem Bodenbildungsversuch. Dieser läuft bisher als Doppelboden ab. Die Nackenlinie liegt bei 100,42 EUR. Zuletzt näherte sich die Aktie dieser Nackenlinie an, erreichte sie aber nicht ganz.

Klares Kaufsignal erst, wenn …

Gelingt der BMW-Aktie ein Ausbruch über 100,42 EUR, käme es zu einem neuen Kaufsignal. Die Aktie könnte dann in Richtung 105,16 EUR und später 113,46 EUR, also an das Jahreshoch ansteigen.

Sollte es allerdings doch noch zu einem Rückfall unter 93,54 EUR kommen, dann wäre der Bodenbildungsversuch gescheitert. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 86,71 EUR oder sogar 81,08 EUR gerechnet werden.

Fazit: Die BMW-Aktie hat die Chance auf eine Rally. Aber dafür muss sie noch eine wichtige Hürde überwinden. Erst dann ergäbe sich ein neues Kaufsignal.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)