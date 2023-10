DAX: Öl hoch, Aktien runter

Trotz einer sehr schwachen letzten Wochenhälfte und damit verbundenen Verlusten an den europäischen sowie amerikanischen Handelsplätzen kann aus den Kursmustern der letzten Wochen durchaus ein positives Fazit gezogen werden. Potenzielle, aber noch unfertige Trendwendemuster liegen vor.

Für den DAX, Dow und S&P 500 liegt der Verdacht inverser SKS-Formationen nahe, die Verluste der letzten zwei Tage dürften Teil der rechten Schulter bei allen drei Indizes darstellen. Dies erfordert aber sogleich ein entschlossenes Einschreiten bullischer Marktteilnehmer und eine zeitnahe Überschreitung der dazugehörigen Nackenlinien. Beim DAX-Index wäre dies der Bereich um X Punkten.

Sollte sich die Verluste dagegen signifikant unter 15.145 Punkte weiter fortsetzen, müssten für den DAX Kursziele um die Oktobertiefs bei 14.948 Punkten ausgerufen werden.

Erste Wirtschaftsdaten hat China in der Nacht zum Montag mit Zahlen zu Anlageinvestitionen aus September vorgelegt. Japan hat mit Daten zur endgültigen Industrieproduktion aus August nachgezogen. Deutschlands Großhandelspreise per September stehen in wenigen Minuten zum Abruf bereit, bevor es ab 11:00 Uhr mit dem europäischen Handelsbilanzsaldo per August weitergeht. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit dem Empire State Manufacturing Index per Oktober dazu.