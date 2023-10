EQS-News: Marinomed Biotech AG nimmt Nice & Green - Wandelanleiheprogramm mit reduziertem Volumen wieder auf

EQS-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Anleihe

Marinomed Biotech AG nimmt Nice & Green - Wandelanleiheprogramm mit reduziertem Volumen wieder auf



17.10.2023 / 07:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Marinomed Biotech AG nimmt Nice & Green-Wandelanleiheprogramm mit reduziertem Volumen wieder auf Marinomed und Nice & Green vereinbaren die Wiederaufnahme des flexiblen Wandelanleiheprogramms mit reduzierten Tranchen

Mittel werden zur Absicherung der Projektfinanzierung eingesetzt und erhalten finanzielle Flexibilität auf dem Weg zur Erreichung der operativen Profitabilität Korneuburg, Österreich, 17. Oktober 2023 – Die börsennotierte Marinomed Biotech AG (VSE:MARI) hat Schritte zu einer weiteren Flexibilisierung ihrer Unternehmensfinanzierung gesetzt. Marinomed hat sich mit der Schweizer Investmentgesellschaft Nice & Green S.A. auf eine Anpassung des seit Oktober 2021 laufenden Wandelanleiheprogramms (initiale Laufzeit bis September 2023) und dessen Verlängerung bis Oktober 2024 verständigt. Bislang wurden 50% des ursprünglichen Programmvolumens von 5,4 Mio. € an Wandelanleihen ausgegeben und in Stammaktien von Marinomed gewandelt. Zwischenzeitlich wurde das Programm von Juli bis Dezember 2022 und seit März 2023 pausiert. Um dem Kurs, der Liquidität in der Aktie sowie dem Verwässerungseffekt auf bestehende Aktionäre Rechnung zu tragen und dabei gleichzeitig die laufende Projektfinanzierung abzusichern, wurde vereinbart, das Programm fortzusetzen, jedoch die Tranchen von 300 T€ auf 160 T€ zu reduzieren. Auch zukünftig wird Marinomed die Möglichkeit haben, die Ausgabe einzelner Tranchen von Wandelschuldverschreibungen auszusetzen, um so auf den tatsächlichen Barmittelbedarf des Unternehmens und die Situation auf den Kapitalmärkten reagieren zu können. Pascal Schmidt, CFO von Marinomed, führt dazu aus: „Ich freue mich, dass die Zusammenarbeit mit Nice & Green weiter konstruktiv und flexibel bleibt. Die Verlängerung und Anpassung unseres Convertible-Bond-Programms ist ein bereits angekündigter Schritt, der uns die Flexibilität gibt, das Programm für die Auslizenzierung unserer Produktkandidaten auch im aktuellen Umfeld erfolgreich umzusetzen. Auch wenn es unsere höchste Priorität ist, können wir nicht mit Sicherheit sagen, ob wir einen Vertrag noch im laufenden Geschäftsjahr zum Abschluss bringen. Die Anleihe gibt uns damit die notwendige Sicherheit, um weiterhin konsequent unsere Unternehmensstrategie mit Fokus auf die Verpartnerung unserer innovativen Therapien zu verfolgen.“ „Derzeit bereiten wir die Erweiterung unseres erfolgreichen Carragelose-Portfolios um Augentropfen und einen Allergieblocker vor und erwarten einen Launch nächstes Jahr. Gleichzeitig führen wir auch eine Reihe an Gesprächen mit potenziellen Partnern, um unsere Carragelose-Produkte in weiteren Regionen, wie Asien und Osteuropa, anbieten zu können. Auch bei der Umstellung auf die neue Medizinprodukteverordnung (MDR) kommen wir sehr gut voran, wobei auch dieses Unterfangen finanzielle Mittel erfordert, die wir mithilfe der Wandelanleihe bedienen können“, fügte Andreas Grassauer, CEO von Marinomed, hinzu. „Die Partnering-Gespräche für unsere Produkte Budesolv und Tacrosolv sind in vollem Gange und bleiben unsere höchste Priorität. Insgesamt sind wir mit unseren drei Assets Carragelose, Budesolv und Tacrosolv gut aufgestellt, um mittelfristig die operative Profitabilität zu erreichen.“ Über Nice & Green Nice & Green ist ein privates Eigenkapitalfinanzierungsunternehmen, das maßgeschneiderte und flexible Finanzierungslösungen für börsennotierte Micro-, Small und Mid-Cap-Unternehmen in Europa anbietet. Nice & Green arbeitet an der Optimierung von Finanzierungslösungen, um den sich weiterentwickelnden Kapitalbeschaffungsbedürfnissen von börsennotierten Unternehmen besser gerecht zu werden. Nice & Green ist bestrebt, durch einen positiven Investitionsansatz sowohl für die Unternehmen als auch für ihre Aktionäre Werte zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter https://www.nicengreen.ch. Über Marinomed Biotech AG Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der virusblockierenden Wirkungsweise von Carragelose®. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern verpartnert sind. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com. Rückfragehinweis: Marinomed Biotech AG

PR: Lucia Ziegler

T: +43 2262 90300 158

E-Mail: pr@marinomed.com

IR: Stephanie Kniep

T: +43 2262 90300 226

E-Mail: ir@marinomed.com Internationale Medienanfragen

Metrum Communications: Roland Mayrl

T: +43 664 6126228

E-Mail: marinomed@metrum.at

Disclaimer Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und "Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Marinomed, Marinosolv® und Carragelose® sind Marken der Marinomed AG. Die Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten Ländern an Partner auslizensiert.

17.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com