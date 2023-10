Barrick Gold: Starke Entwicklung!

Von etwas weiter weg geblickt befindet sich Barrick Gold seit der Kursspitze aus August 2020 und einem Niveau von 31,22 US-Dollar in einem mittelfristigen Abwärtstrend, hierbei ging es auf 13,01 US-Dollar bis Ende Oktober letzten Jahres talwärts. Erst an dieser Stelle fand die Akte einen temporären Boden vor und konnte in diesem Jahr zeitweise über 20,00 Dollar zulegen. Der Abgabedruck der letzten Monate zwang die Aktie zuletzt aber wieder auf rund 14,00 US-Dollar zurück, wodurch ein untergeordneter Abwärtstrend etabliert wurde. Dieser wird in dieser Woche nun einem ausgiebigen Test unterzogen.

EMA 200 im Fokus

Ein erfolgreicher Kursanstieg mindestens über 16,80 US-Dollar würde die Annahme einer klassischen 1-2-3-Erholungsbewegung stützen, infolgedessen könnten anschließend Kursgewinne an 17,90 und schließlich 18,52 US-Dollar bei Barrick Gold erfolgen. Vorsicht sollten Investoren dagegen bei einem Abschlag unter 15,83 US-Dollar walten lassen, dies könnte nämlich wieder Bären auf dem Plan anrufen und zu Abschlägen auf 14,69 US-Dollar führen, was zeitgleich mit einem Kurslückenschluss aus Anfang dieses Monats verbunden wäre. Unterhalb der Oktobertiefs würden dagegen die Vorjahrestiefs bei 13,01 US-Dollar als mögliches Ziel in den Fokus rücken.