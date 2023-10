BASF - Endlich wieder eine Erholungschance!

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 42,200 € (XETRA)

Seit Jahresbeginn korrigiert die Aktie von BASF die Kaufwelle vom Herbst 2022 in einer bislang dreiteiligen Abwärtsbewegung und setzte dabei bereits deutlich unter das Unterstützungslevel bei 41,70 - 41,93 EUR zurück. Allerdings gelang es den Käufern zuletzt an der 76,4%-Projektion der ersten Abwärtsbewegung von Februar bis Juni bei 40,33 EUR wie erwartet eine kleine Erholung zu starten. Der Anstieg führte zuletzt auch über die 41,93-EUR-Marke zurück und hätte das Potenzial, den Abgabedruck zumindest temporär zu reduzieren.

Aufwärtspotenzial zunächst noch gering

Dafür muss die Aktie zum einen über der Unterstützung bei 41,70 EUR verbleiben und zum anderen über das Vorwochenhoch bei 42,99 EUR steigen. Dies wäre das Signal dafür, dass sich die Erholung in den kommenden Tagen fortsetzt und entsprechende Ziele bei 44,00 und 44,60 EUR erreichen kann. Angesichts des übergeordneten Abwärtstrends wäre dies zwar nur ein sprichwörtlicher "Tropfen auf den heißen Stein". Doch könnten die Bullen diese Stabilisierung auch in den kommenden Wochen für einen Ausbruchsversuch über die zentrale Widerstandszone bei 45,91 - 46,26 EUR nutzen.

Unter 41,40 EUR wäre der Abwärtstrend sofort reaktiviert

Sollte die Aktie von BASF dagegen erneut unter 41,40 EUR fallen, wäre die Erholungschance vergeben und mindestens ein zweiter Abverkauf an das 76,4%-Projektionsziel die Folge. Und auf diesem Niveau wären die Bullen dann wirklich gefordert:

Denn darunter ist bis an die nächsttiefere Projektion von 100% der Abwärtsstrecke bei 37,47 EUR kein nennenswerter Support mehr vorhanden. Damit könnte die BASF-Aktie also unterhalb von 40,33 EUR direkt bis an das Tief des Jahres 2020 bei 37,35 EUR einbrechen (vgl. auch die letzte Big-Picture-Analyse im Wochenchart)

BASF Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)