EQS-News: Wienerberger AG: Veröffentlichung der nominierten Projekte für den Brick Award 24

Veröffentlichung der nominierten Projekte für den Brick Award 24 Bekanntgabe der 50 Nominierten für den Brick Award 24 in fünf Kategorien

Insgesamt 743 Projekte aus 54 Ländern eingereicht

Brick Award bietet Bühne für inspirierende Best-Practice-Beispiele

Wien, 18. Oktober 2023 – Die 50 Nominierten für den internationalen Ziegelarchitekturpreis „Brick Award 24“ wurden heute bekannt gegeben. Insgesamt wurden 743 Projekte aus 54 Ländern eingereicht. Daraus wählte eine erfahrene Pre-Jury im Sommer jene Einreichungen aus, die mit dem Baumaterial Ziegel besonders bemerkenswerte Ergebnisse erzielen konnten. Davon kommen diesmal 31 aus Europa, neun aus Mittel- und Südamerika und die übrigen aus Nordamerika, Australien, Indien sowie anderen asiatischen Ländern wie Korea, China, Thailand, Vietnam und den Philippinen. Der Brick Award wird in fünf Kategorien verliehen: „Feeling at home“, „Living together“, “Working together”, „Sharing public spaces” sowie “Building outside the box”. Die fünf Sieger sowie der Hauptgewinner des Brick Awards 24 werden im Frühsommer 2024 bei der Preisverleihung in Wien verkündet. Im Rahmen der Preisverleihung entscheidet eine Fachjury, bestehend aus fünf renommierten Architektinnen und Architekten, nach Kriterien wie Ästhetik, innovatives Konzept und gekonnter Einsatz von Ziegel über die Gewinner. Auch Nachhaltigkeit und Energieeffizienz spielen eine zentrale Rolle. „Mehr denn je steht heute die Architektur vor der Aufgabe, leistbares Wohnen zu ermöglichen und gleichzeitig die natürlichen Ressourcen unseres Planeten zu schonen. Die dafür nötige Innovationskraft sehen wir bei den nominierten Projekten des Brick Award 24. Sie zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial im vielfältigen Einsatz von unterschiedlichen Ziegeltypen steckt. Gerade ressourceneffizientes Bauen und die Verwendung lokaler Materialien sind nicht nur ein anhaltender Trend, sondern das sprichwörtliche Fundament für nachhaltige Lebensqualität. Umso wichtiger ist es, diesen inspirierenden Best-Practice-Beispielen eine Bühne zu bieten“, so Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender Wienerberger AG. Im Detail sind die Shortlist-Projekte den folgenden Kategorien zuzuordnen: Feeling at home: 10 Projekte

Living together: 11 Projekte

Working together: 9 Projekte

Sharing public spaces: 10 Projekte

Building outside the box: 10 Projekte

Alle 50 nominierten Projekte können bereits auf der Website des Brick Award eingesehen werden:

www.brickaward.com Die fünf international renommierten Architektinnen und Architekten der Fachjury sind:

Christelle Avenier/Frankreich, Architektin und Gründungspartnerin von Avenier Cornejo Architectes,

Christine Conix/Belgien, Architektin und Gründungspartnerin von Conix RDBM Architects,

Ingrid van der Heijden/Niederlande, Architektin und Gründungspartnerin von CIVIC architects,

Wojciech Malecki/Polen, Architekt und Gründer von Maleccy biuro projektowe,

Boonserm Premthada/Thailand, Architekt und Gründer von Bangkok Project Studio Die nominierten und preisgekrönten Projekte werden im Brick 24 Book im Sommer 2024 veröffentlicht. Mehr Informationen zum Brick Award finden Sie hier: www.brickaward.com

wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 19.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2022 einen Umsatz von rund 5,0 Mrd. € und ein EBITDA von 1 Mrd. €.



