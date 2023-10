Nasdaq: Nach Zahlen mit Kurssprung

Ein erfolgreicher Ausbruch mindestens über 54,20 US-Dollar könnte der Nasdaq-Aktie entscheidende Vorteile im Hinblick auf einen Trendwechsel verschaffen, Kursgewinne an 58,03 und darüber sogar 60,14 US-Dollar kämen nicht überraschend und würden sich für ein kurzfristiges Long-Engagement anbieten. Zeitgleich dürfte auch der Doppelboden bestehend aus den aktuellen und letztjährigen Tiefs um 46,77 US-Dollar weiter gefestigt werden und im späteren Verlauf mittel- bis langfristig orientierte Anleger anlocken. Werden allerdings die aktuellen Jahrestiefs unterschritten, müssten sich Investoren in einem ersten Schritt auf Verluste auf 40,16 US-Dollar zwingend einstellen.

Den letzten markanten Höhepunkt markierte das Wertpapier von Nasdaq Anfang November 2021 bei 71,65 US-Dollar, anschließend wechselte der Trendverlauf und zwang die Aktie in eine breit angelegte Konsolidierung. Bis Mitte Mai letzten Jahres ging es hierbei auf 46,77 US-Dollar talwärts, dieses Niveau wurde noch einmal Anfang dieses Monats angesteuert und lockte offenbar Schnäppchenjäger an. Diese stabilisierten das Papier in diesem Bereich und führten sogar zu einem Kurssprung über die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf Wochenbasis. Der heutige Kurssprung drückte den Wert geradewegs an einen seit Mitte Sommer bestehenden Abwärtstrend hoch, der nun ein Ende finden könnte.

Fazit:

Wochenschlusskurse oberhalb von 54,20 US-Dollar könnten der Nasdaq-Aktie Kurspotenzial an 58,03 und darüber 60,14 US-Dollar verschaffen, was Investoren für den Aufbau von kurzzeitigen Long-Positionen nutzen können. Im weiteren Verlauf könnte der vorliegende Doppelboden sogar als Sprungbrett für mittel- bis langfristige Kurssprünge dienen. Für all diese Fälle könnte beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB9J45 zum Einsatz kommen. Die mögliche Rendite bei einem Anstieg an 60,14 US-Dollar beliefe sich hierbei auf 100 Prozent. Ziel des Scheins läge am Ende bei 1,40 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte natürlich nicht außer Acht gelassen werden, vorläufig aber auch das Niveau von 49,05 US-Dollar nicht überschreiten. Im Schein würde sich ein äquivalenter Stopp-Kurs von 0,35 Euro ergeben.