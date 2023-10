PLUG POWER - Ist die Aktie einen kurzfristigen Trade wert?

Plug Power Inc. - WKN: A1JA81 - ISIN: US72919P2020 - Kurs: 7,720 $ (Nasdaq)

Die Aktie von Plug Power markierte im Januar 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 75,49 USD. Seit diesem Hoch fällt die Aktie in einem Trendkanal massiv ab. In der vorletzten Woche setzte sie auf der Unterkante dieses Kanals auf und markierte ein Tief bei 6,16 USD. Damit fiel der Wert in den Bereich eine Horizontalunterstützung bei 6,05 USD und des langfristigen Aufwärtstrends seit dem Allzeittief aus dem Februar 2013 bei 0,116 USD.

Mein Kollege Bastian Galuschka hat sich am 11. Oktober in seinem Artikel PLUG POWER - Die nächste Prognosesenkung, Aktie geht steil! Mit den fundamentalen Gegebenheiten in diesem Konzern auseinandergesetzt. Er beschreibt deutlich, dass es für den Absturz in den letzten fast drei Jahren, der in der Spitze knapp 92% betrug, fundamentale Gründe gibt.

Die Aktie erholte sich zuletzt ausgehend von diesem Unterstützungsbereich. Aktuell bemüht sich der Wert um eine Rückkehr über 7,39 USD und damit über das letzte Zwischentief aus dem Mai 2023.

Erholung möglich

Die Aktie von Plug Power könnte sich in den nächsten Wochen deutlich erholen. Ein Anstieg in Richtung 10,50 USD und später sogar an den EMA 200 bei aktuell 15,88 USD ist möglich.

Ein stabiler Rückfall unter 6,05 USD würde aber die letzten Schleusen öffnen. In diesem Fall müsste mit Abgaben in Richtung 3 USD und später sogar 1,38 USD gerechnet werden.

Fazit: Die Aktie von Plug Power hat eine gute Chance auf eine größere Erholung. Eine Trendwende ist aber weder fundamental noch charttechnisch in Sicht.

Plug Power-Aktie (Wochenchart)

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)