US-Versicherungsaktie mit Sturmlauf

Everest Group Ltd - WKN: 580891 - ISIN: BMG3223R1088 - Kurs: 408,040 $ (NYSE)

Diese Aktie ist im S&P 500 gelistet und zeigt sich in den letzten Tagen in einer sehr starken Verfassung. Sie markierte an den letzten vier Handelstagen jeweils ein neues Allzeithoch.

Bei dieser Aktie handelt es sich um die Everest Group. Am 05. Oktober habe ich diese Aktie in mein Musterdepot Active Trading aufgenommen. Am Montag habe ich einen prozyklischen Nachkauf getätigt. Die Position ist bisher gut angelaufen.

Die Aktie befindet sich seit dem Börsendebüt in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Ab einem Zwischenhoch bei 277,17 USD aus dem Juli 2017 drückte lange eine obere Pullbacklinie auf das Kursgeschehen und begrenzte die Ambitionen der Bullen. Im Oktober 2022 gelang aber der Ausbruch über diese steigende Widerstandslinie.

Nach einem Allzeithoch bei 395,00 USD aus dem Februar 2023, mit dem sich die Aktie den Kopf an der oberen Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Mai 2020 stieß, schwenkte der Wert in eine monatelange Seitwärtskonsolidierung ein. In den letzten Tagen brach der Wert aus dieser Bewegung nach oben aus und kletterte gestern auf das aktuelle Rekordhoch bei 410,30 USD. Nach dem Run der letzten Tage ist die Aktie überkauft und somit anfällig für einen Rücksetzer.

Kaufwelle sollte noch lange anhalten

Die Aktie der Everest Group hat ihr Rallypotenzial noch nicht annähernd ausgenutzt. Das nächste große Ziel liegt bei rund 470 USD. Eine wichtige Hürde auf dem Weg dorthin ist die obere Begrenzung der Aufwärtsbewegung seit Mai 2020 bei aktuell 444,75 USD. Im kurzfristigen Rahmen muss allerdings jetzt ein Rücksetzer gen 395,00 USD einkalkuliert werden. Dieser Rücksetzer muss nicht kommen, aber es wäre völlig normal, wenn die Aktie noch einmal die Ausbruchsmarke von oben testet.

Sollte der Wert unter 384,23 USD abfallen, dann wäre der Ausbruch der letzten Tage vermutlich ein Bullenfalle. Mit einem solchen Rückfall könnte eine Verkaufswelle in Richtung 331,63 USD und damit an die untere Begrenzung der Seitwärtsbewegung einsetzen.

Fazit: Die Aktie der Everest Group kann auch in den nächsten Wochen und Monaten ansteigen. Kurse unter 400 USD, aber über 395 USD wären in diesem Sinne noch einmal Einstiegschancen.

P.S: Die Aktie weist einen stock3 score von 98% auf. Dies ist ein ausgezeichneter Wert. Die Fundamentaldaten unterstützen also das positive Chartbild. Am 25. Oktober gibt es neue Quartalszahlen.

