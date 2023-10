CONTINENTAL - Aktie durchbricht das Jahrestief

Continental AG - WKN: 543900 - ISIN: DE0005439004 - Kurs: 60,000 € (XETRA)

Die Abwärtstrendphase bei der Aktie von Continental erreicht mit dem heutigen Tag einen neuen, traurigen Höhepunkt. Denn der Bruch des bisherigen Jahrestiefs bei 61,02 EUR hat ein übergeordnetes Verkaufssignal generiert und die Chance auf eine Bodenbildung im Bereich von 61,02 bis 62,82 EUR wie zuletzt erwartet zunichte gemacht.

Nächster zentraler Support erst bei 54,30 EUR

Damit dürfte jetzt zunächst das kurzfristige Abwärtsziel bei 58,00 EUR angelaufen werden. An dieser Stelle könnte ein Pullback an die Ausbruchsmarke für eine kurze Erholung sorgen. Sollte die Schwäche der letzten Monate andauern, dürfte der Wert allerdings schon direkt bis an die nächsttiefere Supportmarke bei 54,30 EUR durchgereicht werden. Selbst ein crashartiger Einbruch bis 49,00 EUR könnte bei einem Unterschreiten des Tiefs vom Dezember 2022 folgen.

Um eine Entspannung der Lage einzuleiten, müsste die Aktie von Continental dagegen jetzt schon beide Hürden bei 62,82 und 65,08 EUR überwinden.

Continental Aktie Chartanalyse (Tageschart)

Tägliche Tradinganregungen, Austausch mit unseren Börsen-Experten im Traders Talk, Musterdepots, Livetrading und alle Analysen und Setups aus stock3Plus inclusive: Jetzt das Powerpaket stock3 Trademate abonnieren!

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)