Könnte Mut hier belohnt werden? 2 brisante MDAX-Aktien, die aktuell unter oder nahe an ihrem Corona-Tiefstand notieren!

Gerade an der Börse kann es sich ja bekanntlich auszahlen, sich gelegentlich auch mal Titel anzuschauen, die etwas schwankungsanfälliger daherkommen. Denn hier sind unter Umständen auch schon mal ansehnliche Kursgewinne in kurzer Zeit möglich.

Dafür muss man aber sicherlich eine kleine Portion Mut mitbringen. Ob sich dies aktuell bei diesen beiden MDAX-Aktien auszahlen könnte, wollen wir im heutigen Artikel einmal versuchen herauszufinden.

Telefónica Deutschland

Im Herbst 2015 notierte die Aktie von Telefónica Deutschland (WKN: A1J5RX) noch zeitweise bei fast 6 Euro. Doch von diesen Glanzzeiten ist allerdings nicht mehr viel übrig geblieben. Denn bis heute ist ihr Kurs unter Schwankungen immer weiter zurückgegangen.

Vor allem in diesem Jahr ging es mit dem MDAX-Wert noch einmal gewaltig abwärts, sodass wir die Papiere von Telefónica Deutschland mittlerweile auf einem Niveau von 1,68 Euro (19.10.2023) wiederfinden. Womit ihr Kurs nun sogar unter ihren damaligen Corona-Tiefstand gerutscht ist.

Ein Hauptgrund, warum die Telefónica-Deutschland-Aktie auf Talfahrt geschickt wurde, war die bereits im August bekannt gewordenen Nachricht, dass der Telekommunikationsanbieter 1&1 (WKN: 554550) sein zukünftiges 5-G-Netz nicht mit Telefónica Deutschland realisieren wird.

Beim 4-G-Netz bleibt aber alles beim alten und das von Telefónica Deutschland mit 1&1 getroffene National-Roaming-Abkommen wird daher auch noch bis 30.06.2025 weiter fortgesetzt. Was danach geschieht, ist aber noch völlig unklar. Was wohl zu einer hohen Verunsicherung unter den Investoren geführt hat.

Blicken wir aber auf die Schätzungen für das aktuelle Geschäftsjahr. Laut den Experten von MarketScreener könnte in der Bilanz für 2023 ein Umsatz von 3,53 Mrd. Euro stehen, mit dem ein Nettogewinn von 207 Mio. Euro erwirtschaftet wurde. Diese Konstellation bedeutet allerdings nur eine sehr geringe Nettomarge von 2,42 %. Außerdem würde sich der Gewinn damit um 11 % unter dem Vorjahreswert bewegen.

Hinzu kommen die Unsicherheiten rund um die Geschäftsbeziehung mit 1&1. Was die Telefónica-Deutschland-Aktie in meinen Augen nicht unbedingt attraktiv erscheinen lässt. Wer hier das Risiko eines Engagements trotzdem eingehen möchte, holt sich mit Telefónica Deutschland einen Titel mit einem 24er KGV und einer aktuellen Dividendenrendite von 10,71 % in sein Depot.

United Internet

Mit United Internet (WKN: 508903) ist unser zweiter brisanter MDAX-Titel gleichzeitig auch die Muttergesellschaft von dem bereits oben erwähnten Telekommunikationsdienstleister 1&1. Betrachtet man sich nur einen kurzen Chart-Abschnitt, kann man erkennen, dass die United-Internet-Aktie seit Anfang Juli um stolze 58 % im Kurs zulegen konnte.

Dies sollte uns aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie aktuell mit 20,64 Euro (19.10.2023) gerade erst wieder fast auf ihrem ehemaligen Corona-Tief notiert. Dennoch muss es aber einen Grund für die tolle Performance der letzten dreieinhalb Monate geben. Interessanterweise hat auch dies mit dem 5-G-Netz zu tun.

Denn die Mitteilung, dass die Tochter 1&1 hier nicht mit Telefónica Deutschland zusammenarbeiten möchte und stattdessen auf den britischen Mobilfunkanbieter Vodafone (WKN: A1XA83) setzt, ist an der Börse äußerst positiv aufgenommen worden. Zusätzlich sind Anfang September die Pläne durchgesickert, dass die Bundesnetzagentur auf eine milliardenschwere Frequenzauktion verzichten will.

Dies hat den Papieren von United Internet offensichtlich geholfen, weiter Boden gutzumachen. Als potenzieller Investor sollte man zudem wissen, dass auch die Analysten recht optimistisch gestimmt sind. Der Warburg-Experte Simon Stippig beispielsweise gibt mit der Einstufung „Buy“ meiner Ansicht nach eine klare Kaufempfehlung und hat ein Kursziel von 40 Euro ausgelobt.

Auch United Internet wird voraussichtlich für 2023 mit 5,77 % nur eine Nettomarge im einstelligen Bereich erreichen können. Nach Prognosen von MarketScreener soll der Nettogewinn im laufenden Jahr in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen, die nächsten zwei Jahre dann aber wieder eine ansteigende Tendenz aufweisen.

Bezogen auf das erwartete 2023er-Ergebnis weist die MDAX-Aktie United Internet derzeit nur ein KGV von 11 auf. Dies könnte aufgrund der positiven Analystenstimmen sowie der Chancen rund um das 5-G-Netz also eventuell nach einer günstigen Bewertung aussehen.

Bevor man aber eine Investition in Erwägung zieht, macht es meines Erachtens aber durchaus Sinn, sich vor Augen zu halten, dass für den Ausbau des 5-G-Netzes sicherlich auch Investitionen erforderlich sind. Weiterhin herrscht am Mobilfunkmarkt natürlich weiterhin auch ein harter Preiskampf.

Alles in allem sehe ich hier also ein relativ gemischtes Bild. Letztendlich muss allerdings jeder für sich selbst entscheiden, ob ihm die Anteilsscheine von United Internet zu risikoreich erscheinen oder nicht.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von United Internet.

