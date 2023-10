Nvidia leidet unter den US-Exportbeschränkungen nach China. Was bedeutet das für die Aktie?

Der Höhenflug von Nvidia ist zu relativieren. Die überzeugende KI-Karriere wird nicht ausreichend mit den bis jetzt vorliegenden Zahlen unterlegt. Daraus folgt eine Korrektur, die in der üblichen Form von 25 bis 35 Prozent verlaufen dürfte. Dann stimmen die echten Zahlen mit den machbaren Ergebnissen weitgehend überein. Die neue Kaufbasis liegt also deutlich niedriger.

Nordex fällt weiter. Was ist da los?

Nordex und die anderen bis Vestas oder auch Abo Wind nehmen umfangreiche Aufträge an, aber die Rentabilität ist durchweg unzureichend. Das liegt vor allem an den Ausschreibungsbedingungen für Windkraftaggregate. Dabei spielen die sogenannten Bürgergesellschaften eine wichtige Rolle, weil sie angemessene Preise in den Versteigerungen verhindern. Ergebnis: Aufträge ohne Gewinne führen zu keinem überzeugenden Ergebnis für alle Hersteller, Betreiber und Projektierer. Ich schaue weiter zu.

Jefferies erhöht das Kursziel für Airbus, obwohl die Auslieferungszahlen vermutlich wieder nicht erreicht werden. Mutig oder naiv?

Airbus hat Boeing von der ersten Stelle der Produzenten von Zivilfliegern abgelöst. Aktueller Stand sind 8.024 Stück gegen 5.596 Stück. Die Hochrechnungen in der Branche reichen bis 10.000 Stück in den nächsten sieben bis neun Jahren. Airbus wird nach Ansicht der Fachleute dabei besser abschneiden, weil die angebotenen Modelle den gegenwärtigen Trend gut abdecken. Airbus ist damit ein langes Investment mit klarem Trend. Ob Boeing einen Aufholeffekt erreichen kann, gilt in der Branche als sehr fraglich.