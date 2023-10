BASF - Ist die Aktie günstig genug?

BASF SE - WKN: BASF11 - ISIN: DE000BASF111 - Kurs: 40,995 € (XETRA)

Nachrichtentechnisch war es in der BASF-Aktie in den vergangenen Wochen relativ ruhig. Entsprechend ungestört konnte die Aktie ihre mittelfristige Korrektur fortsetzen, in der am 9. Oktober das bisherige Tief bei 40,48 EUR markiert wurde. Mit den Kursverlusten in der vergangenen Woche nähert sich die Aktie nun erneut ihrem bisherigen Tief an und bringt damit die Käufer von Mitte Oktober unter Druck. Scheitert auch der aktuelle Stabilisierungsversuch?

Die Spannung steigt!

Eine Antwort auf diese Frage können wir in der aktuellen Handelswoche erhalten. Formal dominieren die Verkäufer weiterhin das Geschehen. Um daran etwas zu ändern, müssten die Kurse nachhaltig über ca. 43 EUR ansteigen. Dies würde einen Boden vollenden (inverse SKS-Formation), aus dem heraus Gewinne auf 44,60 EUR darüber hinaus entstehen könnten. Im Idealfall gelingt es sogar, die schon seit Anfang des Jahres laufende Korrektur komplett zu beenden.

Unterhalb von ca. 43 EUR ist die Aktie preislich gesehen zwar günstig, interessierte Käufer stellen sich jedoch gegen den laufenden Abwärtstrend. Die Bären wiederum sehen sich mittlerweile der großen Unterstützung aus dem letzten Jahr gegenüber, die im Bereich von ca. 40 EUR beginnt und sich bis gut 37,90 EUR hinzieht.

Fazit: Im aktuellen Umfeld sind in der BASF-Aktie kurzfristig zwar neue Tiefs möglich, diese stellen antizyklisch jedoch interessante Chancen dar. Mit einem neuen Jahrestief bzw. in der Nähe dessen ist die Aktie ein spekulativer Kauf bzw. eine Halteposition. Für neue Verkäufe böte sich hingegen eine kleine Erholung an. Die Aktie direkt an den Tiefs zu shorten, war in den vergangenen Monaten keine gute Idee. Als zusätzlicher Unsicherheitsfaktor kommen aktuell auch noch die am 31. Oktober anstehenden Quartalszahlen hinzu.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)