ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt T-Mobile US auf 'Overweight' - Ziel 200 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die US-Mobilfunktochter der Deutschen Telekom habe ein starkes Jahresviertel hinter sich und die Jahresziele an das obere Ende hin aktualisiert, schrieb Analyst Philip Cusick in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Allerdings sei erneut nicht das obere Ende selbst angehoben worden und zudem entsprächen das Aktienrückkaufprogramm sowie die Dividende den Erwartungen./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.10.2023 / 07:52 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.10.2023 / 07:52 / EDT

