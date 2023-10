Deutsche Bank: Steigerung der Eigenkapitalrendite in Aussicht!

Die Deutsche Bank könnte mehr Geld an die Aktionäre ausschütten als bisher geplant. Finanzvorstand James von Moltke nannte gestern als Grund die Verringerung der Bilanzrisiken. Dadurch wird die Bank angesichts der regulatorischen Anforderungen künftig weniger Eigenkapital benötigen, was die Eigenkapitalrendite erhöhen dürfte. Damit setzt die Bank drei Milliarden Euro Eigenkapital frei, das sie für weitere Investitionen und höhere Ausschüttungen an die Aktionäre nutzen kann. Inwieweit die Bank die geplanten Dividenden und Aktienrückkäufe erhöhen könnte, wurde noch nicht veröffentlicht. Bisher kündigte die Bank an, bis zum Jahr 2025 acht Milliarden Euro in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre auszuschütten. Die Aktie reagierte mit einem Tagesplus von gut 8 Prozent.

Zum Chart

Mitte März 2023 wurde das Papier von Deutschlands größtem Geldinstitut wegen der Krise rund um die Silikon Valley Bank um 31 Prozent nach unten gedrückt. Vom 3. Oktober 2022 bis 1. Februar 2023 war es genau umgekehrt. Die Marktteilnehmer sahen überwiegend die Chancen, die ein steigender Leitzinssatz für Banken haben könnte. Für den Aktienkurs der Deutschen Bank bedeutete dies eine Aufwertung von rund 70 Prozent auf 12,32 Euro in dieser Zeitspanne. Doch schon die Offenlegung der Bücher für das Jahr 2022 am 2. Februar 2023 sorgte für einen Ausreißer nach unten und beendete den Aufwärtstrend. Die Angst der Bankaktionäre ist noch latent in den Kursen enthalten, nachdem sich die Kurserholung auf halbem Weg eingebremst hat und nicht nachhaltig über den Widerstand bei 10,61 Euro gestiegen ist. Die Freisetzung der drei Milliarden Euro treibt den Kurs aktuell wieder über den Widerstand bei 9,87 Euro. Damit verfestigt sich die Unterstützung bei 9,52 Euro. Auch eine Überwindung der Marke von 10,61 Euro ist in den Bereich des Möglichen gerückt.